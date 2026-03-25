Tổng thống Trump: Iran đã có nhượng bộ lớn, liên quan tới số tiền khổng lồ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/3 cho biết Mỹ đang trao đổi với “đúng những người cần thiết” tại Iran nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời nói thêm rằng phía Iran “rất muốn” đạt được thỏa thuận.

Ngoài ra, ông Trump tuyên bố Iran đã đưa ra một nhượng bộ lớn liên quan đến năng lượng cho Mỹ, mô tả đây là một diễn biến tích cực, dù ông không cung cấp chi tiết cụ thể.

Ông Trump ám chỉ “món quà” này có liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ mà Mỹ đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì lưu thông.

“Họ đã tặng chúng ta một món quà và món quà đó đã đến hôm nay, và đó là một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

“Nó không liên quan đến hạt nhân, mà liên quan đến dầu và khí đốt, và đó là một điều rất tốt mà họ đã làm", ông nhấn mạnh.

Ông Trump, nhắc lại rằng ông tin Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tỏ ra không hài lòng với việc chiến dịch kết thúc quá nhanh.

“Ông Pete không muốn nó được giải quyết sớm như vậy”, ông nói, nhưng không đưa ra thêm chi tiết.

“Chúng tôi đang đàm phán ngay lúc này về vấn đề Iran", ông nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết, đặc biệt là về việc liệu các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner có kế hoạch tiến hành đàm phán trong tuần này hay không. Ông cho biết các ông Witkoff, Kushner, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều đang tham gia vào tiến trình đàm phán.

Pakistan đã tuyên bố sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

“Chúng tôi thực sự đang nói chuyện với đúng những người cần thiết và họ rất muốn đạt được một thỏa thuận, bạn không thể tưởng tượng họ muốn đạt được thỏa thuận đến mức nào”, ông Trump nói về phía Iran.

Ông Trump không nói rõ Mỹ đang đàm phán với nhân vật nào. Iran chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của ông Trump.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 23/3 cho biết Iran không đàm phán với Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Washington và Tehran đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có rút lại những lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran hay không, ông Baghaei cho biết trong những ngày gần đây, Iran đã nhận được thông điệp từ “các quốc gia thân thiện”, trong đó truyền đạt yêu cầu đàm phán của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh.

Theo ông Baghaei, Iran đã phản hồi “một cách phù hợp” đề xuất của Mỹ dựa trên “lập trường nguyên tắc” của Tehran.

Ông Baghaei xác nhận phản hồi của Iran bao gồm cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này bị tấn công. Ông nói thêm rằng bất kỳ hành động nào nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran sẽ bị lực lượng vũ trang Iran đáp trả “quyết đoán, ngay lập tức và hiệu quả”.