Tổng thống Mỹ: Chiến dịch quân sự ở Iran là phép thử với NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là một phép thử đối với NATO, đồng thời cảnh báo Washington sẽ ghi nhớ phản ứng của liên minh này.

“Đó là lý do tôi rất thất vọng với NATO, bởi vì đây là một phép thử đối với NATO. Đây là một bài kiểm tra. Các bạn có thể giúp chúng tôi. Các bạn không nhất thiết phải làm vậy, nhưng nếu không, chúng tôi sẽ ghi nhớ”, ông Trump nói trong một cuộc họp Nội các.

Ông Trump nói thêm rằng hiện Mỹ không còn cần sự hỗ trợ từ NATO.

Ông cũng bày tỏ sự không chắc chắn về việc Mỹ có sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Iran hay không, đồng thời cho rằng Tehran lẽ ra phải khởi xướng điều đó ngay từ đầu chiến dịch quân sự.

“Tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm điều đó hay không. Tôi không biết liệu chúng tôi có sẵn sàng làm điều đó hay không. Họ đáng lẽ phải làm điều đó từ 4 tuần trước”, ông Trump nói.

Tổng thống cũng cho rằng chính Tehran mới là bên đang muốn một thỏa thuận, chứ không phải Washington.

“Giờ họ có cơ hội đạt được một thỏa thuận, nhưng điều đó phụ thuộc vào họ", ông nói thêm.

Ông Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở lại nếu Iran đạt được một “thỏa thuận đúng đắn”.

“Họ đang mong muốn để đạt được một thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được thỏa thuận đúng hay không. Và nếu họ đạt được thỏa thuận đúng, thì eo biển sẽ mở lại. Eo biển Hormuz sẽ được mở. Và ngay cả bây giờ, chúng ta cũng không biết liệu có mìn hay không. Các bạn biết đấy, họ có 22 thiết bị rải mìn”, ông nói thêm.

Ông Trump cũng cho hay Mỹ vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại Iran bất chấp các tiếp xúc được cho là nhằm giải quyết xung đột.

“Trong lúc này với Iran, chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm”, ông Trump nói.

Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với NATO.

“Các quốc gia NATO hoàn toàn không làm gì để hỗ trợ đối phó với Iran, nước mà giờ đã bị suy yếu nghiêm trọng về mặt quân sự. Mỹ không cần bất cứ điều gì từ NATO, nhưng đừng bao giờ quên thời điểm rất quan trọng này!”, ông viết.

Mặt khác, ông Trump đã tìm cách xoa dịu tác động của việc giá xăng tăng và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán do cuộc chiến với Iran gây ra, cho rằng tình hình không tệ như ông dự đoán ban đầu.

“Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ giá dầu sẽ tăng cao hơn, và tôi nghĩ thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh hơn. Nhưng thực tế không nghiêm trọng như tôi nghĩ”, ông Trump nói.

Ông tiếp tục: “Tôi nghĩ họ có niềm tin, có thể là vào tổng thống Mỹ và có thể là vào những người đang ngồi quanh bàn này".

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá trung bình toàn quốc của một gallon xăng thường đang tiến sát mức 4 USD, ở mức 3,981 USD. Con số này đã tăng 1 USD so với một tháng trước và có thể trở thành một bất lợi chính trị lớn đối với Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Ông Trump dự đoán giá dầu có thể “có lẽ… tăng thêm một chút nữa”, nhưng cho rằng “tất cả sẽ quay trở lại mức cũ và có thể còn thấp hơn”.