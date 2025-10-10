Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga (Ảnh minh họa: Telegraph).

Không quân Ukraine sáng sớm 10/10 cho biết, tiếng còi báo động đã dồn dập vang lên khắp Ukraine do một chiếc tiêm kích MiG-31K của Nga cất cánh.

Cụ thể, lúc 4h52, cảnh báo không kích đã được ban bố ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine.

Cảnh báo đỏ của Không quân Ukraine nêu rõ: "Toàn bộ Ukraine đang bị đe dọa bởi tên lửa! Việc một chiếc MiG-31K cất cánh từ sân bay Savasleyka đã được ghi nhận".

Phiên bản MiG-31K được thiết kế để làm nhiệm vụ chuyên biệt để mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Trên thực tế, MiG-31 không có gì quá đáng sợ bởi nó ra đời cách đây hơn 40 năm, dù đã qua nâng cấp hiện đại hóa thì chúng vẫn được cho là tương đối lạc hậu. Điều mà Ukraine lo ngại chính là "con dao găm" sắc bén - tên lửa siêu vượt âm Kinzhal - gắn trên nó.

Mỗi phút bay của tiêm kích MiG-31K Nga là một phút lo lắng của Ukraine vì họ không thể biết liệu nó có bắn tên lửa hay không và nhằm vào mục tiêu nào.

"Dao găm" có tầm bắn hơn 2.000km, thừa sức bao phủ toàn bộ lãnh thổ Ukraine nên mỗi khi MiG-31K cất cánh là cả toàn bộ đất nước phải báo động.

Ukraine chưa có vũ khí đánh chặn để đối phó hiệu quả bởi tên lửa Kinzhal có khả năng tàng hình, không chỉ nhờ vận tốc siêu vượt âm tạo ra kén plasma trung hòa về điện khiến các biện pháp theo dõi và giám sát bằng radar vô hiệu, mà nó còn có mồi bẫy giả gây khó khăn cho việc phát hiện ra tên lửa giữa màn nhiễu.

Với tốc độ siêu vượt âm tới Mach 10 (bằng 10 lần tốc độ âm thanh thông thường), tên lửa Kinzhal chỉ mất vài phút để lao tới mục tiêu. Việc phát hiện và lên phương án đối phó với Kinzhal gần như không thể ở thời điểm hiện tại.

Người phát ngôn lực lượng Không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ignat thừa nhận lo ngại về việc tiêm kích MiG-31K của Nga cất cánh, đồng thời khẳng định mối đe dọa là có thật.

Ông nhấn mạnh: "Có một mối nguy hiểm. Nó sẽ không biến mất. Đối với mối đe dọa về khả năng Nga sử dụng vũ khí đạn đạo, rõ ràng là cảnh báo sẽ được ban bố ở một số khu vực nhất định mà tên lửa đối phương có thể tiếp cận. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal Kh-47M2 trên MiG-31K có thể vươn tới bất kỳ điểm nào trong lãnh thổ của chúng tôi".