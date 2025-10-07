Các miệng hố được cho là hình thành sau vụ tấn công bằng tên lửa Flamingo của Ukraine (Ảnh: Airbus).

Rộ tin tên lửa mới của Ukraine lần đầu thực chiến thành công

Trang tin quốc phòng Militarnyi cho biết, trong một cuộc tập kích hôm 30/8, ít nhất 3 quả tên lửa Flamingo, nhiều khả năng được quân đội Ukraine phóng đi từ khu vực Odessa, đã vượt qua phía Tây Biển Đen để đánh trúng một căn cứ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở ven biển gần thị trấn Armyansk, Crimea.

Truyền thông Ukraine xác nhận, các tên lửa của Ukraine được cho là đã phá hủy một tòa nhà hành chính và 6 tàu đệm khí quân sự A-8 Khivus hoặc A25PS mà FSB sử dụng để tuần tra trên biển, lần lượt có khả năng chở 8 và 25 binh sĩ với đầy đủ vũ khí.

Mạng lưới Copernicus của châu Âu công bố hình ảnh vệ tinh hiện trường vụ tập kích, cho thấy có dấu hiệu nổ nhưng do độ phân giải thấp nên khó có thể xác định thiệt hại thực tế của phía Nga.

Như vậy, tên lửa Flamingo của Ukraine đã lần đầu thực chiến và theo thông tin do truyền thông ủng hộ Kiev công bố, chúng đã thể hiện được uy lực đáng gờm, thu hút sự chú ý và thảo luận trên khắp thế giới.

Trước đó, hãng thông tấn Interfax-Ukraine ngày 21/8 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, có tầm bắn hơn 3.000km, nhằm mục đích tập kích các mục tiêu quan trọng, nằm sâu trong lãnh thổ Nga và khẳng định đây là "tên lửa thành công nhất mà Ukraine từng sở hữu".

Theo Kyiv Independent, loại vũ khí mới này, do Ukraine tự phát triển, đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và được đặt tên là Flamingo, vì lô đầu tiên có màu hồng, giống loài chim hồng hạc.

Tên lửa Flamingo có gì đặc biệt?

Theo các thông tin công khai, Flamingo có tầm bắn khoảng 3.000km và trọng lượng đầu đạn lên tới 1 tấn. Được biết, tên lửa đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm chiến đấu thực tế và có hiệu suất ổn định. Năng lực sản xuất hàng tháng dự kiến ​​đạt 50 quả và việc sản xuất quy mô lớn sẽ bắt đầu vào cuối tháng 12 năm nay hoặc tháng 1 năm sau.

Hình ảnh do Ukraine công bố cho thấy Flamingo là tên lửa hành trình với thân hình trụ, một cặp cánh thẳng lớn ở giữa, tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn được lắp bên dưới thân để hỗ trợ khi phóng, trong khi động cơ chính lắp phía trên đuôi tên lửa. Vũ khí này khai hỏa từ một đường ray đơn giản và có thể lắp trên xe tải, mang lại cho nó khả năng cơ động nhất định.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được phóng đi trong cuộc tập kích hôm 30/8 nhằm vào bán đảo Crimea (Ảnh: Chính phủ Ukraine).

Trang phân tích quân sự The War Zone của Mỹ đưa tin, tên lửa Flamingo rất giống với tên lửa hành trình cỡ lớn FP-5 được công ty Million Group (Anh) trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Abu Dhabi (IDEX) hồi tháng 2.

Thông số kỹ thuật của tên lửa FP-5 đã được tiết lộ tại triển lãm, bao gồm sải cánh 6m, tầm bắn 3.000km, trọng lượng phóng 6 tấn, đầu đạn nặng khoảng 1 tấn, tốc độ tối đa 900km/h, sử dụng phương pháp dẫn đường quán tính kết hợp GPS. Thời gian chuẩn bị phóng từ 20 đến 40 phút.

Chuyên gia quân sự Hàn Đông thuộc Học viện Quốc phòng Trung Quốc có bài phân tích trên Nhân dân nhật báo, cho biết, căn cứ vào ngoại hình, phương pháp dẫn đường và thiết kế khí động học của Flamingo, tên lửa này là sản phẩm tối ưu về chi phí và kỹ thuật, đáp ứng ngay yêu cầu chiến tranh của Ukraine.

Chuyên gia Hàn Đông kết luận, Flamingo thực chất là một tên lửa hành trình đơn giản. Ví dụ, cánh không có thiết kế gập, động cơ cũng được đặt bên ngoài thân tên lửa, và phương pháp dẫn đường chỉ là GPS kết hợp quán tính.

"Các tên lửa hành trình tiên tiến thường có cánh gập, cho phép chúng giấu vào thân hoặc ống phóng. Động cơ cũng được tích hợp vào thân tên lửa, để giảm phản xạ radar. Bên cạnh dẫn đường quán tính và dẫn đường vệ tinh, chúng thường sử dụng dẫn đường khớp địa hình hoặc khớp hình ảnh", ông nhận định.

"Thiết kế hiện đại giúp tên lửa hành trình có thể bay ở độ cao cực thấp, khả năng chống nhiễu tốt và tấn công mục tiêu có độ chính xác cao. Ví dụ, tên lửa hành trình Tomahawk nổi tiếng của Mỹ, sử dụng nhiều thiết kế và thiết bị tiên tiến này", chuyên gia Hàn Đông giải thích.

“Tuy nhiên tên lửa Flamingo phù hợp với điều kiện thời chiến của Ukraine. Thiết kế khí động học tương đối đơn giản, chi phí thấp và dễ dàng sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn... Đây là loại vũ khí có uy lực mạnh hơn UAV tự sát", ông nói thêm.

Vì sao Kiev lại công bố tên lửa Flamingo vào thời điểm này?

Hiện tại, Mỹ, Nga, Ukraine và châu Âu đang tích cực thảo luận để đạt được một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình. Việc Kiev công bố "tên lửa thành công nhất" của mình vào thời điểm này, gây ra nhiều tranh cãi.

Tạp chí The Economist cho biết, Flamingo đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình phát triển tên lửa nội địa của Ukraine. Đây là một tín hiệu chiến lược từ Kiev.

Tên lửa này, với tầm bắn 3.000km, rõ ràng được thiết kế cho các cuộc tập kích chiến lược. Truyền thông Ukraine đưa tin, tên lửa Flamingo có khả năng vươn tới hầu hết các mục tiêu quân sự quan trọng ở Nga, bao gồm 70 trong số 90 căn cứ không quân và các cơ sở sản xuất tên lửa và UAV lớn.

Điều này cho thấy những tiến bộ đáng kể của Ukraine trong nghiên cứu và phát triển quốc phòng độc lập. Các chuyên gia tin rằng, khả năng tấn công tầm xa của tên lửa Flamingo sẽ tăng cường đáng kể năng lực răn đe chiến lược của nước này và có khả năng làm thay đổi cán cân quân sự khu vực.

Kyiv Independent nêu rõ, xét về chiến lược quốc phòng, vũ khí tầm xa nội địa đóng vai trò then chốt và Ukraine đang tiếp tục mở rộng sản xuất.

Các nguồn tin trước đó cho biết, tên lửa Flamingo do Ukraine phát triển đã hoàn thành thử nghiệm chiến đấu và đang được đưa vào sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào tên lửa này sẽ được triển khai trong chiến đấu quy mô lớn.

Đây là lần thứ hai các quan chức Ukraine công khai tuyên bố một thành tựu lớn trong phát triển tên lửa.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, vào ngày 27/8/2018, Tổng thống Zelensky tiết lộ, công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển và thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên do nước này sản xuất. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về tên lửa này.

Trên thực tế, trước cuộc xung đột Nga - Ukraine, Kiev đã công khai một tên lửa hành trình hiện đại rất giống với tên lửa Tomahawk của Mỹ và có tên là Korshun.

Các quan chức Ukraine chưa công bố mẫu mã hoặc tính năng của tên lửa đạn đạo đầu tiên. Theo The War Zone, đây có thể là tên lửa đạn đạo Grom-2 đã được Kiev công bố trước đó. Việc phát triển tên lửa bắt đầu sau năm 2014 và động cơ đã bắt đầu được thử nghiệm vào năm 2018. Hình dáng của nó rất giống với tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M do Nga chế tạo, với tầm bắn tối đa hơn 500km.

Flamingo thực sự rất quan trọng đối với Ukraine vào lúc này. The War Zone lưu ý rằng, nếu được đưa vào sản xuất hàng loạt, tên lửa sẽ cung cấp cho Kiev một vũ khí tầm xa mới cực kỳ giá trị, để tập kích các mục tiêu then chốt sâu trong lãnh thổ Nga, theo cách hủy diệt hơn.

Thiết kế động cơ phản lực của nó cũng mang lại lợi thế về tốc độ và khả năng sống sót, đặc biệt là khi so sánh với sự phụ thuộc hiện tại của Ukraine vào máy bay hạng nhẹ được cải tiến và các UAV tự sát tầm xa khác, dùng cho các cuộc tập kích như vậy. Tên lửa Flamingo dù sao cũng có tốc độ nhanh hơn và có khả năng xuyên thủng lưới lửa phòng không Nga tốt hơn.

"Đầu đạn nặng một tấn cũng khá mạnh. Với sự hỗ trợ của công nghệ phương Tây, rất có thể tên lửa này sẽ được tích hợp hệ thống dẫn đường GPS quân sự, có khả năng chống nhiễu mạnh hơn, độ chính xác dẫn đường cao hơn và sai số hồng tâm mục tiêu rất nhỏ, chỉ trong phạm vi 5m, mang lại khả năng tấn công chính xác cao", chuyên gia Hàn Đông cho biết.

"Việc Ukraine công khai tên lửa này vào thời điểm này cũng đang gửi đi một tín hiệu răn đe, đó là nếu giao tranh tiếp diễn, các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine sẽ gây ra tổn thất lớn hơn cho Nga", ông khẳng định.

Về mặt chiến lược, Flamingo có thể mang lại cho Ukraine một lợi thế đáng kể, vì nó có thể đe dọa nhiều vùng rộng lớn của Nga. Là vũ khí sản xuất trong nước, quân đội Ukraine sẽ tự do hơn trong việc sử dụng tên lửa này chống lại các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Các nước phương Tây dường như hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp để tập kích các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga và gây áp lực buộc Kiev không tấn công một số loại mục tiêu nhất định.

"Nga chắc chắn sẽ lưu tâm đến loại tên lửa này và sẽ tìm mọi cách tấn công các nhà máy sản xuất và căn cứ triển khai của nó. Đồng thời, họ cũng sẽ điều chỉnh hệ thống phòng không trong nước. Do đó, hiệu quả chiến đấu và mối đe dọa chiến lược của loại tên lửa này cần được theo dõi thêm", ông Hàn Đông nói.