Lý do Tổng thống Trump chỉ thị sơn tường biên giới thành màu đen

Lớp sơn màu đen sẽ khiến bức tường trở nên quá nóng khiến người nhập cư trái phép không thể chạm vào để trèo qua (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết, chỉ thị này của ông Trump nhằm ngăn người di cư bất hợp pháp vượt biên vì bức tường sẽ trở nên quá nóng để có thể chạm vào.

Phát biểu gần khu vực biên giới tại bang New Mexico hôm 19/8, bà Noem cho biết các đội thi công đã bắt đầu sơn một số đoạn hàng rào thép cao 9m.

Bà nói chỉ đạo này đến trực tiếp từ ông Trump, với kỳ vọng lớp sơn tối màu sẽ kéo dài tuổi thọ của thép bằng cách làm chậm quá trình gỉ sét và khiến người di cư nản lòng khi tìm cách trèo qua bức tường vì nó sẽ nóng bỏng dưới nắng sa mạc.

“Chúng tôi sẽ sơn toàn bộ bức tường biên giới thành màu đen", bà Noem nói với báo giới.

Khi được hỏi về những ý kiến cho rằng biện pháp này có thể khiến người di cư đối diện với điều kiện khắc nghiệt hơn, bà đáp: “Đừng chạm vào nó. Mọi người đều có sự lựa chọn".

Bà Noem không tiết lộ chi phí cũng như thời gian hoàn thành dự án. Trong buổi xuất hiện tại Santa Teresa, New Mexico, bà còn tự tay sơn thử một đoạn hàng rào nhỏ trước ống kính truyền thông.

Chuyến thăm của bà diễn ra trong bối cảnh số vụ bắt giữ tại biên giới tây nam đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, do chính quyền siết chặt các biện pháp kiểm soát.

Ứng dụng CBP One, vốn là cách chủ yếu để người di cư đặt lịch hẹn vượt biên và xin tị nạn, cũng đã bị chính quyền đóng lại.

Ông Walter Slosar, quyền chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra biên giới tại Khu vực El Paso, cho biết hiện nay trung bình 7 ngày chỉ có khoảng 41 vụ bắt giữ/ngày, cùng thêm 9 người vượt biên mà không bị chặn lại. Một năm trước con số này gần 400 người/ngày, và khoảng 2.300 người/ngày vào năm 2023.

Chính quyền vẫn tiếp tục xây dựng tường, lấp kín các đoạn trống tại Santa Teresa, nơi đang thi công thêm khoảng 11km hàng rào mới.

Ông Trump coi bức tường là trọng tâm trong thông điệp về nhập cư, mô tả nó như một công cụ thực thi pháp luật.

Hồi tháng 7, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật ngân sách phân bổ gần 47 tỷ USD để tiếp tục xây dựng và bảo trì tường biên giới, tạo thêm nguồn tài chính cho kế hoạch của ông Trump.