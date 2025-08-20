Bộ trang phục giúp ông Zelensky "ghi điểm" trong cuộc gặp ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 18/8 tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Khi nhà thiết kế người Ukraine Viktor Anisimov giới thiệu cho Tổng thống Volodymyr Zelensky một bộ trang phục màu đen mới vào ngày 15/8, trong đó có một chi tiết nhỏ: Đường xẻ phía sau khiến nó trông giống một bộ vest dân sự hơn so với những trang phục quân sự mà nhà lãnh đạo vẫn thường mặc trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến hơn 3 năm qua.

“Đây là niềm hy vọng hòa bình của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng nếu thêm một chút yếu tố của trang phục dân sự vào bộ quân phục của ông ấy thì nó sẽ như một lá bùa may mắn vậy", ông Anisimov cho biết.

Vào ngày 18/8, “lá bùa may mắn” đó đã phát huy tác dụng, góp phần tạo bầu không khí ấm áp trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngay sau khi ông Zelensky đến nơi, ông Trump đã khen ngợi bộ vest của ông.

Trang phục kiểu quân sự tối màu của ông Zelensky từng gây tranh cãi trong cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Mỹ chỉ 6 tháng trước. Vì vậy, trang phục lần này của ông Zelensky rất được quan tâm.

Ông Anisimov, 61 tuổi, đến từ vùng Chernihiv, cho biết ông đã xem lại các video về cuộc gặp hồi tháng 2 và cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng khi đó.

Một phóng viên Nhà Trắng, người từng hỏi ông Zelensky hồi tháng 2 vì sao ông không mặc vest, lần này cũng khen ngợi ông vào ngày 18/8: “Ông trông thật tuyệt khi mặc bộ đồ này".

Ông Anisimov nói rằng lần này ông không quan tâm đến lời khen hay chê, mà chỉ muốn đảm bảo Tổng thống Ukraine xuất hiện trong hình ảnh thật trang nghiêm.

“Họ có thể khen, có thể chê. Nếu chúng ta chiến thắng, và chúng ta sẽ thắng, thì lúc đó ai thiết kế bộ vest đâu còn quan trọng", ông nói.

Ông Trump khen bộ vest của ông Zelensky

Kể từ xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, ông Zelensky vẫn thường mặc trang phục kiểu quân sự, thường là áo không cổ cùng giày bốt nặng, để thể hiện sự đoàn kết với binh sĩ Ukraine.

Bộ vest đen được mặc vào ngày 18/8 ban đầu được giới thiệu cùng một mẫu tương tự màu xanh navy, như một ý tưởng trang phục cho Ngày Độc lập Ukraine (24/8).

Trong khi nhóm còn tranh luận về đường xẻ phía sau, ông Anisimov mang bộ vest về chỉnh sửa vào ngày 15/8. Nhưng trước khi kịp điều chỉnh phần tay áo, ông nhận được cuộc gọi khẩn từ chính quyền vào ngày 16/8, rằng Tổng thống Zelensky cần bộ vest này cho chuyến công du Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên ông Anisimov được giao nhiệm vụ thay đổi phong cách của Tổng thống Zelensky. Ông từng hợp tác với nhà lãnh đạo Ukraine khi ông Zelensky còn là diễn viên trước khi bước chân vào con đường chính trị.

Ông Anisimov cho biết ông đã không liên lạc với ông Zelensky hơn 5 năm, cho tới khi một người quen chung gọi cho ông hồi tháng 1. Họ gợi ý ông thiết kế và may một số bộ quần áo cho Tổng thống.

Ông Anisimov nói ông lấy cảm hứng từ quân phục để đảm bảo các thiết kế trong bộ sưu tập đều linh hoạt.

“Tôi không thể nói rằng chúng tôi may riêng một bộ vest cho hội nghị thượng đỉnh NATO hay cho cuộc trò chuyện quan trọng với ông Trump và các lãnh đạo châu Âu. Bộ vest cũng chỉ là bộ vest thôi”, ông nói, đồng thời cho biết ông Zelensky có khoảng 5 chiếc áo khoác trông tương tự với vài chi tiết nhỏ khác biệt.

Kể từ đó, Tổng thống Ukraine đã mặc thiết kế của ông Anisimov trong lễ tang Giáo hoàng Francis hồi tháng 4 và Hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 6, cả 2 sự kiện đều góp phần đưa Mỹ và Ukraine xích lại gần nhau sau rạn nứt công khai hồi tháng 2.