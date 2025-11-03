Nga công phá trận địa Ukraine, tiến sâu đánh lớn vào pháo đài Pokrovsk

Binh sĩ Nga khai hỏa vũ khí (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 3/11 cho biết lực lượng Moscow đã tiến vào thành phố Pokrovsk và thực hiện hàng loạt cuộc không kích quy mô lớn trong đêm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Moscow đang xoá sổ các đơn vị bị bao vây của Ukraine gần ga đường sắt và khu công nghiệp Pokrovsk, đồng thời đã tiến vào khu vực Prigorodny và củng cố tại đây.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận những cuộc không kích trong đêm đã nhắm vào một sân bay quân sự của Ukraine, một căn cứ sửa chữa thiết bị quân sự và các cơ sở công nghiệp - quân sự cũng như các cơ sở hạ tầng khí đốt hỗ trợ cho quân đội Ukraine.

Các hãng thông tấn Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết quân đội nước này cũng đã đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi nhiều vị trí xung quanh một thành phố khác là Kupyansk.

Một trong những mặt trận giao tranh nóng nhất hiện nay là thành trì Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Đây là khu vực trọng điểm nằm trong tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine và trở thành mục tiêu của Nga trong chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine.

Vị trí thành phố Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Tổ chức tình báo nguồn mở DeepState của Ukraine thông báo lực lượng Nga gồm 170.000 người đang tiếp tục xâm nhập vào mặt trận Pokrovsk. Các nhóm xung kích đang tiến hành hoạt động trinh sát và mở rộng “vùng xám”.

Theo các báo cáo mới nhất, quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 60% Pokrovsk. Lực lượng đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đang tiến hành chiến dịch trong khu vực. Chiến dịch này do đích thân Trung tướng Kyrylo Budanov - Tổng cục trưởng - trực tiếp chỉ huy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận tình hình tại Pokrovsk đang rất khó khăn, với 170.000 binh sĩ Nga tập trung xung quanh khu vực và sẵn sàng chờ lệnh.

DeepState cho biết, Nga tiếp tục xâm nhập Pokrovsk, từng bước tăng cường hiện diện bộ binh và mở rộng hoạt động trinh sát, đột kích trong thành phố.

DeepState ghi nhận rằng quân đội Nga đang bắt đầu xây dựng công sự trong thành phố, thiết lập các trận địa hoả lực, trạm quan sát và điểm bám trụ.

Mật độ tập trung bộ binh Nga cũng gia tăng ở vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk, khiến tình hình chiến thuật càng thêm phức tạp cho phía Ukraine.

Deepstate nhận định, Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine đã có mặt tại khu vực Pokrovsk và trực tiếp điều hành chiến dịch. Theo tổ chức này, Ukraine vẫn đang tìm cách chặn đà tiến của Nga ở trong khu vực đô thị. Tuy nhiên, vấn đề lớn mà Ukraine đối mặt là họ không thể ngăn chặn Nga thâm nhập từ hướng nam.

Chiến thuật chia binh sĩ thành các nhóm nhỏ luồn sâu vào hậu tuyến Ukraine ở Pokrovsk của Nga đang phát huy hiệu quả. Ukraine rơi vào thế khó khi không có đủ lực lượng để chặn tất cả các mũi tiến công của đối phương theo nhiều hướng khác nhau. Phòng tuyến của họ xung quanh khu vực để lộ nhiều lỗ hổng mà Nga có thể khai thác.

Các chuyên gia nhận định, việc Nga đã kiểm soát tới 60% Pokrovsk và với lực lượng áp đảo hơn hẳn, cục diện của mặt trận này có thể sắp ngã ngũ.

Giành được Pokrovsk sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của Nga tại Ukraine kể từ khi Moscow kiểm soát thành phố Avdiivka vào đầu năm 2024 sau một trong những trận chiến khốc liệt nhất từ đầu cuộc xung đột.

Việc giành được Pokrovsk, nơi truyền thông Nga gọi là “cánh cổng tiến vào Donetsk”, cùng với Kostiantynivka ở phía đông bắc - nơi Nga cũng đang tìm cách bao vây - sẽ giúp Moscow có bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới 2 thành phố lớn còn do Kiev kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm 2 tỉnh Lugansk và Donetsk. Ukraine hiện vẫn giữ khoảng 10% diện tích Donbass, tức khoảng 5.000km², nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.