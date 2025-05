Qua hơn 3 năm giao tranh, UAV, đặc biệt là loại góc nhìn thứ nhất (FPV), đã ngày càng chứng tỏ là vũ khí cực kỳ lợi hại, gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên.

Nếu như ban đầu, UAV FPV có số lượng ít, thường chỉ được dùng để tấn công phương tiện và vũ khí hoặc các nhóm lính đang tập trung đông đúc thì nay, mỗi năm cả Nga và Ukraine đều sản xuất hàng loạt với số lượng nhiều đến mức có thể sử dụng thoải mái săn lùng từng cá nhân binh sĩ của đối phương.

Tất nhiên, trong môi trường UAV thường xuyên xuất hiện, bất kể ngày hay đêm, gần như trong mọi điều kiện thời tiết, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đôi khi số phận của người lính chỉ là "may hơn khôn".

Lính Ukraine may mắn thoát nạn dù bị UAV Nga lao trúng đầu (Video: RT).

Mới đây, kênh truyền hình RT của Nga đã đăng tải video ghi lại tình huống hy hữu đối với một binh sĩ Ukraine.

Video cho thấy, hi đang luồn lách trong đống đổ nát của các ngôi nhà tại một địa điểm và thời gian không xác định, người lính Ukraine đã bị UAV FPV Nga bất ngờ tập kích từ phía sau. Chiếc UAV có lẽ bay quá "êm" nên nó hoàn toàn không bị phát hiện và lao thẳng vào đầu người lính này khiến anh bị ngã.

Thật may mắn, quả đạn trên UAV vì lý do nào đó đã không được kích hoạt. Binh sĩ Ukraine thực sự quá may mắn, bởi lẽ, vài trăm gram thuốc nổ có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Sau tình huống hy hữu này, người lính Ukraine vẫn chưa hết bàng hoàng, vội vã đứng dậy, chạy ra chỗ khác, có lẽ là để tìm nơi ẩn nấp an toàn, đề phòng các đòn tập kích của những chiếc UAV tiếp theo.