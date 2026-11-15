Lửa bốc lên tại một cơ sở dầu mỏ của Aramco ở phía nam Riyadh, Ả rập Xê út trong vụ tấn công hồi tháng 10 (Ảnh: AFP).

Ngày 15/11, liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu, đang tham chiến chống lực lượng Houthi tại Yemen, cho biết đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo của nhóm quân sự này được phóng về phía thủ đô Riyadh và 3 máy bay không người lái (UAV) tại tỉnh miền Đông.

Lực lượng Houthi, hiện kiểm soát phần lớn những khu vực đông dân cư tại Yemen, đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Ả rập Xê út trong những ngày gần đây.

Tuần trước, Houthi tiến hành một cuộc tấn công gây hư hại một tòa nhà hành chính thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại khu trung tâm tài chính của Riyadh.

Tỉnh miền Đông, trung tâm kinh tế của Ả rập Xê út, cũng liên tiếp trở thành mục tiêu trong nhiều cuộc tấn công của Houthi trong vài tuần qua.

Khu vực này tập trung phần lớn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của Ả rập Xê út, đồng thời là nơi đặt trụ sở chính của Aramco. Trụ sở tập đoàn này từng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công hồi tháng 10.

Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê út.

Các vụ tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Ả rập Xê út và lực lượng Houthi ngày càng leo thang, nhất là sau khi lực lượng Houthi tiến về eo biển Bab el-Mandeb hồi tháng 9, đe dọa một tuyến hàng hải quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến rộng hơn giữa Mỹ, Israel và Iran đang diễn ra.

Đáp trả, Riyadh cũng đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen.