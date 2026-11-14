Phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi ngày 10/11 (Ảnh: Sputnik).

Hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi, cuộc gặp giữa các đặc phái viên Mỹ với đại diện từ Ukraine và Nga, cùng các cuộc thảo luận về vai trò của châu Âu đã diễn ra trong tuần qua. Các hoạt động ngoại giao này đã dẫn đến một thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn, trong khi một vòng đàm phán khác dự kiến ​​sẽ sớm diễn ra ngay trong tuần tới.

Kết quả chính trong một tuần đàm phán

Ngày 11/11, ngày thứ hai của cuộc đàm phán 3 bên giữa các phái đoàn từ Ukraine, Mỹ và Nga đã kết thúc tại Abu Dhabi. Đây là các cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2. Ngày đàm phán đầu tiên kéo dài 4 giờ rưỡi, trong khi ngày thứ hai kéo dài 2 giờ.

Phái đoàn Ukraine do người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại, ông Rustem Umerov, dẫn đầu. Phái đoàn Nga do trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu. Phái đoàn Mỹ gồm ông Steve Witkoff và Jared Kushner - các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump.

Ông Davyd Arakhamia, trưởng nhóm nghị sĩ đảng "Phụng sự Nhân dân" và là một thành viên trong đoàn đàm phán Ukraine, mô tả 2 ngày đàm phán tại Abu Dhabi là "căng thẳng" do các chỉ thị nghiêm ngặt mà phía Nga nhận được, khiến cho việc đạt được các thỏa thuận trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp, các bên đã thống nhất về công tác chuẩn bị cho một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đợt trao đổi này có thể theo hình thức 1.000 người đổi lấy 1.000 người, hoặc 1.500 người đổi lấy 1.500 người.

Đồng thời, theo các nguồn tin của hãng tin RBC-Ukraine, phía Nga từ chối thảo luận về lệnh ngừng bắn, các vấn đề lãnh thổ, năng lượng và an ninh tại Biển Đen. Thay vào đó, phái đoàn Nga muốn quay lại các yêu cầu an ninh từng được đưa ra từ tháng 12/2021.

Vào thời điểm đó, Nga đã yêu cầu NATO phải ngừng mở rộng và hạn chế hợp tác quân sự với Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, những cam kết bằng miệng về việc NATO sẽ không mở rộng về phía Đông là "không đủ" đối với Nga. Ông gợi ý rằng vấn đề này nên được thể hiện bằng văn bản.

Sau các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Moscow. Ngày 12/11, họ đã có cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ và nhà lãnh đạo Nga kéo dài khoảng 3 giờ. Tham gia cuộc gặp còn có Trợ lý Tổng thống Nga Medinsky, đại diện Điện Kremlin, ông Kirill Dmitriev, và trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov.

Ngay từ đầu cuộc gặp, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng thực hiện chiến dịch nhân đạo tại Kostiantynivka, tương tự mô hình đã thực hiện ở thành phố Oleshky. Ông cũng lặp lại tuyên bố rằng các lực lượng Nga đang "kiểm soát" thành phố này.

Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraine sau khi hòa bình được thiết lập là điều Moscow không thể chấp nhận được. Ông cảnh báo nếu các lực lượng như vậy được triển khai, họ sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" của quân đội Nga và xung đột sẽ tái diễn.

Ông Putin cũng phản đối việc tạo ra các "vùng xám" giữa Ukraine và Nga, đồng thời khẳng định ranh giới phân định duy nhất nên là biên giới quốc gia. Ông cho rằng bất kỳ cách hiểu nào khác cũng sẽ dẫn đến các "tranh chấp" và gây "bất ổn cho các thỏa thuận".

Trong cuộc gặp, Đặc phái viên Witkoff nhấn mạnh kế hoạch trao đổi tù binh quy mô lớn là một bước tiến hướng tới việc giải quyết xung đột. Ông cũng cho biết sẽ trao đổi lại với ông Zelensky về các cuộc tiếp xúc với ông Putin.

Trong khi đó, Đặc phái viên Kushner cho biết Mỹ đã bắt đầu thảo luận với các quốc gia châu Âu về cấu trúc an ninh trên lục địa này.

Sau các cuộc đàm phán tại Điện Kremlin, các đặc phái viên Mỹ đã tới Dublin và gặp Tổng thống Ukraine vào tối 12/11.

Tổng thống Zelensky xác nhận một trong những kết quả chính của cuộc gặp là tái khẳng định thỏa thuận về đợt trao đổi tù binh lớn nhất giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu.

Đặc phái viên Kushner cũng xác nhận phía Mỹ đã hoàn tất các thỏa thuận cho cuộc trao đổi này.

Đàm phán 3 bên Nga, Mỹ, Ukraine tại Abu Dhabi (Ảnh: Reuters).

Châu Âu muốn tham gia đàm phán

Vấn đề liên quan tới sự tham gia của châu Âu vào các cuộc đàm phán về Ukraine là một trong những chủ đề trọng tâm trong các cuộc họp.

Bên cạnh cuộc họp 3 bên tại Abu Dhabi, các cuộc thảo luận riêng cũng đã diễn ra giữa Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu. Đại diện từ NATO, Ủy ban châu Âu, Anh, Đức, Pháp và Italy đã tham gia. Phái đoàn Nga không góp mặt trong các cuộc thảo luận này.

Tuy nhiên, Ukraine cùng các đối tác châu Âu khẳng định châu Âu cần tiếp tục tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán với sự góp mặt của Nga, vì vấn đề này liên quan đến an ninh tương lai của lục địa châu Âu.

Đặc phái viên Kushner cho rằng không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào nếu thiếu sự tham gia của các đại diện châu Âu. Theo ông, phía Mỹ đã thảo luận vấn đề này với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 13/11 cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí rằng các thể chế của EU cùng 5 quốc gia châu Âu sẽ cùng đại diện cho châu lục này trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Phái đoàn đàm phán của châu Âu sẽ bao gồm đại diện các thể chế EU cùng với Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Anh (nhóm E5 trong "Liên minh những nước sẵn sàng hành động" ủng hộ Ukraine).

Ông nhấn mạnh EU phải đóng vai trò trung tâm trong các cuộc thảo luận về tương lai châu Âu, công cuộc tái thiết và phục hồi kinh tế Ukraine.

Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng để các quốc gia châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine nếu thấy họ thực sự có ý định đóng góp cho hòa bình. Giới chức Nga cũng kêu gọi cần đạt được một thỏa thuận tổng quát về cấu trúc an ninh của châu Âu trước khi giải quyết các vấn đề cụ thể của cuộc chiến.

Những diễn biến tiếp theo

Sau các cuộc gặp liên tiếp, phía Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận mở rộng vòng đàm phán tiếp theo với sự tham gia của các nước châu Âu.

Theo đặc phái viên Kushner, các cuộc đàm phán đa phương về việc chấm dứt xung đột Ukraine sẽ diễn ra vào tuần tới.

Ông giải thích rằng điều này sẽ tạo điều kiện để thảo luận về các thỏa thuận an ninh rộng lớn hơn ở châu Âu hậu xung đột, song song với việc giải quyết các vấn đề lãnh thổ giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các nước châu Âu nên chọn một đại diện duy nhất tại bàn đàm phán.

Ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột - lần này có sự tham gia của châu Âu - có thể diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) hoặc Thụy Sĩ, nhưng "tất cả còn tùy thuộc vào các nhóm làm việc".

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng thông điệp của ông rất đơn giản: đẩy nhanh tiến trình đàm phán nếu có thể để sớm đưa những người đang bị giam giữ trở về, tiến tới một lệnh ngừng bắn và thực hiện các bước tiếp theo.