UAV MQ-1 (Ảnh: AFP).

Iran sử dụng các loại vũ khí thu giữ được của Mỹ làm cơ sở để phát triển những hệ thống của riêng mình, thay vì chỉ đơn thuần sao chép ngược công nghệ, ông Ali Balali, cố vấn cho Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nói với hãng thông tấn Sputnik.

"Vũ khí và trang thiết bị của Mỹ mà chúng tôi thu giữ được trong cuộc chiến tháng 6/2025 và tháng 2/2026 đang trải qua quá trình thiết kế và phân tích kỹ thuật ngược", ông Ali Balali cho biết.

Ông nói thêm rằng Iran "không chỉ giới hạn ở việc tái tạo các mẫu vũ khí, mà còn đưa ra những ý tưởng mới để phát triển các loại vũ khí riêng, khác với những mẫu ban đầu và phù hợp hơn với nhu cầu của mình".

Trước đó, IRGC tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một số UAV MQM-170 của Mỹ và đưa chúng hạ cánh an toàn. Iran cũng tuyên bố đã thu giữ các phương tiện không người lái dưới nước (UUV) của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu tại Iran. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở của Washington và Tel Aviv.

Giữa tháng 6, Tehran và Washington ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt các hành động thù địch, nhưng không lâu sau đó, hai bên lại tiếp tục tấn công lẫn nhau. Đến nay, xung đột vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 14/11, IRGC tuyên bố các hệ thống phòng không của lực lượng này đã đánh chặn và bắn hạ một UAV MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm, thuộc Vịnh Ba Tư.

IRGC cho biết chiếc UAV bị bắn hạ vào khoảng 14h30 bằng một hệ thống phòng không tiên tiến. Tuyên bố mô tả đây là UAV trinh sát và chiến đấu thuộc dòng MQ-1 của quân đội Mỹ.

IRGC cũng cho biết lực lượng của họ đến nay đã bắn hạ 56 UAV MQ-9 của đối thủ.

MQ-1 Predator là loại máy bay không người lái điều khiển từ xa, hoạt động ở độ cao trung bình và có thời gian bay dài, do tập đoàn General Atomics phát triển và chủ yếu được Không quân Mỹ vận hành.

Loại máy bay này được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch quân sự và giám sát của Mỹ trên khắp khu vực và nhiều nơi khác.