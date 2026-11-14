Hai ông Elon Musk và Jensen Huang (Ảnh: Bloomberg).

“Một bản kiến nghị nhằm khôi phục vị trí cho ông Jensen đang được tiến hành và tôi cũng sẽ ký tên”, ông Musk phản hồi một bài viết trên mạng xã hội X.

Doanh nhân này đưa ra câu trả lời trên sau khi một người dùng X kêu gọi nhân viên Nvidia lên tiếng ủng hộ việc đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo công ty. Tác giả bài đăng nhấn mạnh rằng các kỹ sư có chuyên môn về bộ xử lý đồ họa rất khó tìm kiếm và càng khó thay thế, do đó nhân viên cần bảo vệ tương lai của công ty.

Ông Musk không nêu rõ ai là người khởi xướng bản kiến nghị cũng như thời điểm việc thu thập chữ ký dự kiến bắt đầu. Hiện chưa rõ ông Musk có đề cập đến sáng kiến nội bộ của nhân viên Nvidia hay không. Trước đó, sáng kiến này được tạp chí công nghệ Wired đưa tin riêng.

Theo Wired, một kỹ sư lâu năm của Nvidia dường như đã đăng bài viết nội bộ kêu gọi các đồng nghiệp cân nhắc tâm tư, nguyện vọng của nhân viên trước khi hội đồng quản trị đưa ra bất kỳ quyết định nào sau khi ông Huang từ chức. Bài viết đã thu hút hơn 1.600 bình luận, trong đó một số nhân viên kêu gọi công ty tìm cách đưa vị CEO tiền nhiệm trở lại, Wired dẫn các thư từ nội bộ mà tạp chí này tiếp cận được, cho biết.

Ông Musk bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, trong bối cảnh ban lãnh đạo nhà sản xuất chip này đang xem xét các ứng viên kế nhiệm tiềm năng.

Ông Huang từ chức hôm 12/11 sau khi xuất hiện những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông. Vụ việc của ông đã gây tác động không nhỏ tới nhà sản xuất chip hàng đầu và ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) mà ông góp công xây dựng và đầu tư tài chính.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết công ty đang trong quá trình lựa chọn một đơn vị tư vấn tuyển dụng cấp cao để hỗ trợ tìm kiếm CEO tiếp theo và chưa chính thức tiếp cận bất kỳ ứng viên tiềm năng nào.

"Mọi suy đoán liên quan đến các ứng viên cụ thể, dù là người trong hay ngoài công ty, đều còn quá sớm", hội đồng quản trị Nvidia tuyên bố.

Nvidia từ chối bình luận về thông tin của Wired cũng như bài đăng của ông Musk. Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress hiện đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền.

Sự thay đổi lãnh đạo diễn ra sau gần 3 thập niên ông Huang điều hành Nvidia. Trong thời gian này, ông trực tiếp tham gia định hướng lộ trình phát triển kỹ thuật của công ty, xử lý các cuộc đàm phán và chỉ đạo những khoản đầu tư lớn trên toàn hệ sinh thái AI.

Trước đó, trên mạng xã hội X, nhà sáng lập SpaceX Elon Musk cho biết ông sẽ tuyển dụng ông Jensen Huang nếu hội đồng quản trị của Nvidia bãi nhiệm ông.

Các công ty của ông Musk là những đơn vị sử dụng công nghệ điện toán AI quy mô lớn và là những khách hàng mua sắm lớn đối với các dòng GPU của Nvidia. Điều này khiến chuyên môn của ông Huang trở nên vô cùng giá trị.