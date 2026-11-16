Cháy lớn tại Bahrain sau trận tập kích của Iran

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/11 tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công hệ thống radar phòng không của Mỹ tại Bahrain, đồng thời cảnh báo Washington không thực hiện thêm các cuộc tấn công nhắm vào những khu vực dân sự của Iran.

Trong một tuyên bố được hãng tin Fars dẫn lại, IRGC cho biết 6 máy bay không người lái đã tấn công hệ thống radar tại sân bay trực thăng quân sự Al-Riffa ở phía đông nam thành phố Riffa, Bahrain. IRGC gọi đây là “phản ứng quyết liệt và giáng đòn mạnh mẽ” trước các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Iran.

IRGC cũng tuyên bố đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Mỹ đang nhắm vào Iran. Lực lượng này khẳng định eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển dầu toàn cầu - vẫn tiếp tục bị đóng, bất chấp các nỗ lực của Mỹ nhằm hộ tống tàu thuyền đi qua khu vực này.

Trong đêm, Bahrain đã phát đi hai cảnh báo, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn. Lực lượng Phòng vệ Bahrain xác nhận đã xảy ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Iran, nhưng cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy các thiết bị bay của Iran trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các máy bay không người lái bay phía trên khu vực Riffa và tấn công vào một địa điểm chưa xác định tại Bahrain. Các vụ nổ đã được ghi nhận trong trận tập kích của Iran.

Khoảnh khắc vật thể bay được cho là tập kích Bahrain ngày 15/11

Theo hãng tin RT (Nga), những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các vật thể bay phía trên khu vực Riffa và tấn công vào một địa điểm chưa xác định tại Bahrain.

Khoảnh khắc cháy lớn được cho là tại sân bay trực thăng ở Bahrain

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vẫn chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào từ cuộc tấn công của Iran.

Đây là vụ tấn công thứ hai Iran tuyên bố thực hiện nhắm vào các khí tài quân sự của Mỹ tại Bahrain trong vòng 4 ngày qua.

Ngày 13/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain để đáp trả các hành động gây hấn trên không và hoạt động buôn lậu dầu tại eo biển Hormuz.

CENTCOM đã bác bỏ tuyên bố này, khẳng định đã đánh chặn hai thiết bị bay không người lái mà không gây ra thương vong hay thiệt hại nào. Đây là vụ tấn công đầu tiên mà Iran tuyên bố thực hiện nhắm vào các khí tài quân sự của Mỹ tại Bahrain kể từ đầu tháng 9.

Từ năm 1995, căn cứ ở Bahrain đã trở thành nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Nằm cách bờ biển Iran 240km, căn cứ này có khả năng đón tất cả các loại tàu của Hải quân Mỹ, khiến khu vực này trở thành một trong những bàn đạp quân sự quan trọng nhất về mặt vận hành của Washington trong chiến trường hàng hải Trung Đông.

Do vậy, bất kỳ cuộc tập kích thành công nào của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Bahrain không chỉ gây chú ý về quy mô thiệt hại vật chất, mà còn ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ trong khu vực.

Iran sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh các chiến dịch quân sự quy mô lớn đã được thu hẹp. Thay vào đó, các cuộc tấn công lẻ tẻ của Mỹ được thực hiện nhắm vào các mục tiêu Iran, cũng như các đợt tấn công của Iran nhắm vào các cơ sở của Mỹ ở Vùng Vịnh và tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Các cuộc đàm phán hòa bình vẫn rơi vào bế tắc khi Washington bác bỏ các điều kiện mà Tehran đưa ra để mở lại eo biển Hormuz. Các điều kiện của Iran bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran và chấm dứt mọi hành động gây hấn trong khu vực.

Iran từ lâu cáo buộc Bahrain và các quốc gia Vùng Vịnh khác đã tạo điều kiện cho các hoạt động quân sự của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã lên tiếng bảo vệ các cuộc tấn công của Tehran nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Vùng Vịnh. ​​Ông khẳng định có bằng chứng cho thấy các quốc gia trong khu vực đã hỗ trợ Mỹ thực hiện các cuộc tấn công chống lại Iran. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công này mang tính “hoàn toàn phòng vệ” và chỉ nhắm vào các khí tài quân sự của Mỹ, không vi phạm chủ quyền của các quốc gia láng giềng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran đã sẵn sàng cho cả đàm phán lẫn chiến tranh.

“Đối với chúng tôi, việc Mỹ muốn đàm phán hay chọn chiến tranh đều không quan trọng”, ông nói, đồng thời cho biết một thỏa thuận vẫn có thể đạt được nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran.

Ông Ghalibaf cảnh báo nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, Iran sẽ là bên quyết định phạm vi địa lý của cuộc xung đột.