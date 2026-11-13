Iran cho biết hai tàu chở dầu bốc cháy sau một tai nạn ở eo biển Hormuz (Ảnh: Youtube).

Theo truyền thông nhà nước Iran, con tàu di chuyển theo tuyến đường mà lực lượng này mô tả là “không được cấp phép và nguy hiểm”. Thông tin ban đầu chưa nêu chi tiết về con tàu gặp sự cố.

Trước đó, truyền thông Iran hôm 12/11 đưa tin 4 tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải toàn cầu.

Theo đó, hai siêu tàu chở dầu phát nổ vào tối 11/11 sau khi phớt lờ cảnh báo, đi vào tuyến đường mà Iran không cho phép ở phía nam eo biển Hormuz.

Truyền thông nhà nước Iran nói hai tàu trúng thủy lôi. Theo tuyên bố của IRGC, hai tàu chở tổng cộng hơn 4 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, phía Iran không công bố tên tàu, nên chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Quân đội Iran sau đó tiếp tục thông báo 2 tàu chở dầu khác trúng thủy lôi vào chiều 12/11 khi di chuyển qua phía đông eo biển Hormuz. Các tàu được cho là đã tắt hệ thống radar, đi vào khu vực hạn chế và bốc cháy.

Các nguồn tin này cho biết những con tàu đã phớt lờ cảnh báo và đi vào các khu vực mà Iran coi là vùng hạn chế trên tuyến đường thủy chiến lược này.

Các tàu chở dầu vẫn đối mặt với những vụ tấn công trên khắp eo biển Hormuz, bất chấp lưu lượng tàu thuyền qua khu vực đã phục hồi.

Theo dữ liệu của Viện Washington về Chính sách Cận Đông, ít nhất 10 con tàu đã bị tấn công trong 10 ngày đầu tháng 11, sau 37 vụ tấn công trong tháng 10. Đây là số vụ tấn công theo tháng cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2.

Ngày 7/11, IRGC cũng cho biết hai tàu chở dầu đã vướng phải thủy lôi và bốc cháy tại khu vực trong và gần eo biển Hormuz sau khi tìm cách đi qua các tuyến hàng hải mà Tehran tuyên bố là "trái phép".

Trong tuyên bố, Iran cho biết một tàu chở dầu gặp sự cố ở phía đông eo biển Hormuz trong khi tàu còn lại ở bên trong luồng hàng hải. Lực lượng này cáo buộc cả hai tàu liên tục vi phạm các quy định hàng hải của Iran, đồng thời tắt hệ thống định vị và dẫn đường.

Phía Tehran cảnh báo, các tàu có liên quan đến quân đội Mỹ hoặc phớt lờ lệnh cấm của Iran tại eo biển Hormuz có nguy cơ vướng phải thủy lôi nếu đi vào những khu vực bị cấm.