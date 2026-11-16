Tàu USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Axios đưa tin, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã đến khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vào cuối tuần qua. Khu vực phụ trách của CENTCOM chủ yếu bao gồm Trung Đông và Bắc Phi.

Hiện tại, hai tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington đã có mặt ở khu vực này, cùng với các tàu hộ tống. Cùng với sự hiện diện của tàu USS Theodore Roosevelt, Mỹ hiện có hơn 20.000 thủy thủ cùng lính thủy đánh bộ và hàng trăm máy bay ở khu vực.

Trước đó, vào tháng 4, Hải quân Mỹ từng duy trì 3 tàu sân bay tại Trung Đông, lần đầu tiên kể từ năm 2003.

Bất chấp việc triển khai tàu sân bay, quân đội Mỹ gần đây đã bác bỏ thông tin cho rằng họ đang chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động chống lại Iran. Washington cũng bác bỏ các tuyên bố về sự thay đổi thế trận lực lượng trong khu vực là "hoàn toàn mang tính phỏng đoán".

Động thái triển khai tàu USS Theodore Roosevelt diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, giao tranh có nguy cơ bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cảnh báo, Tehran sẽ không chờ Mỹ phát động tấn công rồi mới đáp trả.

Ông Gharibabadi cho biết Tehran đang chuẩn bị cho 3 kịch bản có thể xảy ra trong quan hệ với Washington: ngoại giao, phong tỏa kinh tế và hành động gây hấn quân sự. Ông khẳng định đến nay Mỹ vẫn chưa đạt được mục tiêu thông qua lệnh phong tỏa đường không lẫn đường bộ Iran.

Phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cũng tuyên bố phản ứng của nước này trước bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ “sẽ không bị giới hạn hay chớp nhoáng”.

Ông Qashqavi cho biết Iran đã đạt được những bước tiến đáng kể về năng lực phòng thủ lẫn tấn công và đạt tới một “mức độ răn đe” nhất định. Ông cảnh báo, ngay cả một cuộc tấn công chớp nhoáng của đối phương cũng sẽ kéo theo sự đáp trả vượt ra ngoài phạm vi vài ngày phản kích.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ, nước này sẽ không để tình trạng "không chiến tranh, cũng chẳng hòa bình" tiếp diễn. Ông nhấn mạnh cánh cửa tiến tới một thỏa thuận với Mỹ vẫn rộng mở nếu Washington chấp nhận 7 điều kiện của Tehran.

Trong khi đó, kế hoạch tiếp theo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khó đoán. Ông Trump để ngỏ đạt thỏa thuận với Iran, nhưng cũng từng cảnh báo nối lại tấn công.

Tuy nhiên, mới đây, chủ nhân Nhà Trắng đã yêu cầu Phó Tổng thống JD Vance tập trung vào các vấn đề trong nước thay vì nỗ lực đưa Iran trở lại bàn đàm phán. Ông tuyên bố Washington không còn cần một thỏa thuận với Tehran.