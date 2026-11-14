Tại một sân bay ở New York (Ảnh: Getty).

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13/11 đã ban hành lệnh cấm cất cánh đối với máy bay dân sự trên toàn quốc, sau khi xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài.

Lệnh cấm ảnh hưởng tới hơn 14.500 chuyến bay, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay trên khắp nước Mỹ.

Tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York, nhiều hành khách bức xúc do kế hoạch di chuyển bị hủy đột ngột.

Ông Steve Honberger cho biết ông đã lên máy bay và chuẩn bị cất cánh thì nhận được thông báo về lệnh đình chỉ bay.

"Hành khách dường như không biết chuyện gì đang xảy ra và muốn cầm cự càng lâu càng tốt. Máy bay nằm im tại cổng lên máy bay suốt 1 giờ 40 phút. Nhận thấy cả gia đình sẽ chỉ tiếp tục chôn chân tại cổng, cuối cùng họ đành xin xuống máy bay để đặt lại vé", anh Honberger kể lại.

Anh Rashid Kahn cho biết, anh "nghe tin về lệnh dừng bay trên thời sự, nhưng hãng hàng không nói chúng tôi có thể cất cánh vào khoảng 22h hoặc 23h". Do vậy, anh vẫn quyết định đến sân bay.

Bị lỡ kế hoạch trở về Phần Lan, ông Tom Rolenaitis bực bội: "Sự cố này làm mất thời gian của chuyến đi vốn chỉ kéo dài 3 ngày của tôi. Chúng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra".

Sau hơn 4 giờ gián đoạn giao thông hàng không, FAA thông báo dỡ bỏ lệnh cấm.

Khi ngày dần trôi về chiều tối, hành khách trên các chuyến bay quốc tế bắt đầu được làm thủ tục lên máy bay, khiến những tràng pháo tay vang lên khắp các cửa khởi hành. Một đại diện hãng hàng không cho biết, ban đầu chỉ các chuyến quốc tế mới được khởi hành lại.

Đáng nói, ngay cả khi không phận đã mở cửa trở lại, sự hỗn loạn vẫn tiếp diễn.

Việc sân bay đóng cửa kéo dài nhiều giờ dự kiến vẫn sẽ gây xáo trộn đối với giao thông hàng không của Mỹ trong nhiều ngày tới. Các hãng bay sẽ phải chật vật điều phối lại máy bay, phi hành đoàn cũng như sắp xếp lịch trình cho hàng nghìn hành khách bị hoãn hoặc hủy chuyến.

"Chuyến bay của tôi bị hủy, sau đó tôi ra quầy tự động nhập thông tin thì hệ thống báo tôi sẽ khởi hành lúc 3h hôm sau. Đến khi tôi ra quầy hỏi trực tiếp thì nhân viên lại nói không biết gì cả", anh Larson Welsh, hành khách đang trên hành trình từ Paris tới Las Vegas, bức xúc kể lại.

Một hành khách tên Andy cũng cho biết: "Chuyến bay tới California của tôi bị hủy mà không có bất kỳ thông tin hay phương án đặt lại vé nào. Tối qua chuyến bay của tôi cũng đã bị hủy một lần vì thời tiết xấu rồi. Giờ thì tôi lỡ mất sự kiện của gia đình. Thật sự rất ức chế. Tôi đang phát cáu lên đây”.

Theo Business Insider, nhiều người vẫn mắc kẹt tại các sân bay trong khi không thể thuê được phòng khách sạn để nghỉ qua đêm.

Do sự cố lần này không xuất phát từ lỗi của các hãng hàng không, hành khách gần như không có cơ sở để yêu cầu bồi thường hay hỗ trợ chi phí ăn ở, khách sạn.

Đây mới chỉ là lần thứ ba trong lịch sử FAA ban hành lệnh dừng bay toàn quốc. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 1/2023, còn trước đó là lệnh đóng cửa toàn bộ không phận quốc gia vào ngày 11/9/2001.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy quy nguyên nhân là do một hệ thống kiểm soát không lưu đã quá đỗi cũ kỹ. Tuy nhiên, ông khẳng định hệ thống hàng không của Mỹ vẫn “an toàn nhất thế giới".