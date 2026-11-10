Khói lửa bốc lên tại Riyadh trong vụ tấn công hồi tháng 3 (Ảnh: AFP).

Theo Reuters, ngày 10/11, liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu trong cuộc chiến tại Yemen cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh.

Liên quân xác nhận 2 mục tiêu bị đánh chặn gồm một tên lửa đạn đạo và một tên lửa hành trình.

Trước khi liên quân công bố thông tin đánh chặn, lực lượng phòng vệ dân sự Ả rập Xê út đã phát cảnh báo sớm về nguy cơ đe dọa tại Riyadh. Sau đó, cơ quan này thông báo tình hình nguy hiểm tại thủ đô đã qua.

Theo AFP, các phóng viên của hãng tin này nghe thấy nhiều tiếng nổ tại Riyadh. Người dân cũng nhận được tin nhắn cảnh báo trên điện thoại di động, yêu cầu tìm nơi trú ẩn do xuất hiện "mối đe dọa trên không".

Trong một thông báo riêng, liên quân cho biết đã đánh chặn và phá hủy thêm một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía khu vực miền Nam.

Trước đó, lực lượng phòng vệ dân sự Ả rập Xê út đã phát cảnh báo tại hai thành phố Abha và Khamis Mushait, ở phía tây nam nước này. Cơ quan chức năng sau đó cũng thông báo nguy hiểm đã qua.

Reuters cho biết thêm, miền nam Ả rập Xê út, khu vực giáp biên giới Yemen, nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng.

Các diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và liên quân hậu thuẫn chính phủ Yemen được quốc tế công nhận ngày càng gia tăng.

Xung đột leo thang sau khi lực lượng Houthi tiến về phía eo biển Bab el-Mandeb hồi tháng 9. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nằm ở cửa ngõ phía nam biển Đỏ, có vị trí quan trọng đối với hoạt động vận tải biển quốc tế.

Houthi cũng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê út trong bối cảnh cuộc chiến rộng hơn giữa Mỹ - Israel và Iran. Đáp lại, Ả rập Xê út tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của Houthi tại Yemen.

Trước đó, ngày 8/11, một tòa nhà văn phòng của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Khu tài chính King Abdullah ở Riyadh bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống sau một cuộc tấn công.

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Năng lượng Ả rập Xê út cho biết thiệt hại ở mức hạn chế và không có thương vong.

Lực lượng Houthi tuyên bố thừa nhận, nói rằng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu tại Ả rập Xê út, trong đó có khu tài chính ở thủ đô Riyadh, sân bay Riyadh và các cơ sở dầu mỏ.

Trong tuyên bố, lực lượng Houthi cho biết đã tiến hành 4 chiến dịch quân sự, sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu trên. Ngoài khu tài chính và sân bay tại Riyadh, các mục tiêu được nêu còn có các bồn chứa dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco và thành phố Abqaiq ở miền Đông.