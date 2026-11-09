Tòa nhà Aramco bị hư hại sau khi bị tập kích (Ảnh: Arab News).

Theo truyền thông địa phương, vụ tấn công tên lửa đã làm vỡ cửa kính trên nhiều tầng của tòa nhà chọc trời Aramco ở thủ đô Riyadh, Ả rập Xê út.

Giới chức Ả rập Xê út cho biết thiệt hại không đáng kể, không có thương vong.

Tuy nhiên, một nhân chứng cho biết họ đã thấy các xe cấp cứu hướng về phía khu vực này.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Lực lượng này cho biết cuộc tấn công vào khu tài chính của Riyadh là một trong số nhiều đợt tập kích mà họ thực hiện nhắm vào các mục tiêu của Aramco. Ngoài ra, Houthi cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào lực lượng bộ binh do Ả rập Xê út dẫn đầu tại một số khu vực của Yemen.

Nhà chọc trời ở Ả rập Xê út trúng tên lửa của Houthi (Video: X)

Liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa hành trình tại Riyadh và khu vực phía nam.

Cuộc tập kích bằng tên lửa của Houthi diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng này cáo buộc Ả rập Xê út không kích khiến ít nhất 33 người thiệt mạng ở khu vực gần thủ đô Sanaa của Yemen.

Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục phóng tên lửa và UAV chống lại Ả rập Xê út chừng nào vương quốc này còn tiến hành các đợt không kích nhắm vào các phần lãnh thổ Yemen do họ kiểm soát và thực thi lệnh phong tỏa chống lại họ.

Tháng trước, Houthi đã tập kích tên lửa vào sân bay quốc tế Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Lực lượng Houthi thường xuyên nhắm mục tiêu vào sân bay của Ả rập Xê út bằng tên lửa trong những tuần gần đây, sau khi chiếm được một dải bờ biển Đỏ của Yemen vào tháng 9.

Theo các nhà phân tích, lực lượng Houthi đã học được cách kết hợp tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với UAV tầm xa để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ả rập Xê út.

Ả rập Xê út đã chi 83 tỷ USD cho quốc phòng vào năm ngoái. Nước này đã mua các tiêm kích của Mỹ cũng như các hệ thống phòng không Patriot và THAAD, cùng một loạt vũ khí tiên tiến từ Pháp và Vương quốc Anh nhằm tăng cường phòng thủ.

Tuy nhiên, Ả rập Xê út có rất nhiều thứ phải bảo vệ khi đối mặt với các mối đe dọa từ 3 phía: từ Iran, các lực lượng dân quân do Iran hỗ trợ tại Iraq, và lực lượng Houthi.

Ả rập Xê út phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong việc phân bổ các hệ thống phòng không khi có quá nhiều cơ sở dễ bị tấn công.

Ả rập Xê út có khả năng đánh chặn nhiều tên lửa và UAV do Houthi phóng đi, nhưng vẫn bị lọt một số.