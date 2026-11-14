Nga đang dồn lực tấn công quy mô lớn ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine phóng hơn 1.200 UAV, Nga đáp trả quyết liệt

Trang tin Rybar cho biết, quân đội Ukraine (AFU) phóng hơn 1.200 UAV về phía nhiều khu vực khác nhau của Nga, cảnh báo không kích và hoạt động của hệ thống phòng không đã được ghi nhận tại 18 khu vực, trong đó có khoảng 500 chiếc hướng về phía Moscow.

Cơ sở hạ tầng dầu khí Nga tiếp tục trở thành mục tiêu của Ukraine. Tại khu công nghiệp phía nam Volgograd, một nhà máy lọc dầu trúng đạn khiến 4 nhân viên thiệt mạng. Vụ tấn công diễn ra trùng thời điểm một phái đoàn do hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jarde Kushner dẫn đầu đang có chuyến thăm tới Nga.

Như vậy có thể thấy rằng, các cuộc đàm phán không phải là rào cản đối với UAV, và số lượng các cuộc không kích qua lại giữa hai bên vẫn không hề suy giảm.

Kênh Military Summary cho rằng cuộc xung đột bước sang giai đoạn mới. Bất chấp các vòng đàm phán hòa bình 3 bên, Ukraine đã thực hiện một trong những đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất vào sâu trong lãnh thổ Nga - các mục tiêu bao gồm Moscow, nhà máy lọc dầu Volgograd và kho dầu Samara. Trong khi đó, quân đội Nga (RFAF) tuyên bố đã bắn hạ 1.198 chiếc.

Một số diễn biến đáng chú ý trên thực địa

Tại mặt trận Druzhkovka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn giữa Konstantinoka và Aleksiievo-Druzhkovka; trong khi đó, gần Chasov Yar, quân đội Nga đã giành được một số vị trí ở khu vực lân cận Mykolaivka, Rybar cho hay.

Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Kiev đang tiến hành các đợt phản công gần Orekhov, các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra tại khu vực Stepnohirsk. Các đơn vị Moscow đã đạt được những bước tiến chiến thuật trên hướng tiếp cận Lukianivske, trong khi AFU triển khai các kíp vận hành UAV vào vị trí gần Plavni.

Lực lượng Moscow đang tiến quân gần Kupyansk, mở một cuộc tấn công quy mô lớn theo hướng Dnipropetrovsk và tập trung quân gần Kherson. Xung đột chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, thậm chí có thể kéo dài đến năm 2027, kênh Military Summary nhận định.

Ngăn "đám cháy" Kharkov bùng phát, Ukraine cấp tốc hành động

Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đang loại bỏ bộ binh Ukraine khi họ cố gắng xâm nhập qua tuyến đầu của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF tại khu vực Velykyi Burluk trên mặt trận Kharkov.

Cụ thể, một khoảng lặng tác chiến đã xuất hiện tại mặt trận Kharkov. Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang tập hợp lực lượng, đồng thời triển khai hỏa lực nhắm vào tuyến đầu và khu vực hậu phương chiến thuật của đối phương.

Công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho các hành động quyết liệt nhằm vào các tuyến phòng thủ bảo vệ Velykyi Burluk - từng là trung tâm hành chính cấp huyện tại vùng Kharkov và hiện là một khu vực kiên cố quan trọng ở nông thôn.

Phía Ukraine hiểu rõ rằng tình hình tại khu vực tác chiến này đang trở nên vô cùng nguy cấp. Sau khi "chảo lửa Vovchansk" được giải quyết, lực lượng Moscow đã được giải phóng để thực hiện những hoạt động tác chiến tích cực hơn.

Tình hình trở nên xấu đi đối với Ukraine, các đơn vị Moscow đã bắt đầu vượt sông Polna tại một số điểm, mục tiêu của họ là nhanh chóng kiểm soát các ngôi làng ở bờ nam con sông này.

Cần lưu ý rằng năng lực chiến đấu của các đơn vị Kiev dọc theo sông Polna và hệ thống công sự ở phía bắc, đông bắc Velykyi Burluk không đồng đều. Tại đây, các đội hình thuộc quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine đan xen với nhau, trong đó chiếm đa số là các đơn vị phòng thủ lãnh thổ. Nói một cách đơn giản, Bộ chỉ huy Kiev nhận thấy nguy cơ những tuyến phòng thủ tại một số khu vực có thể sụp đổ, đặt Velykyi Burluk vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Trong bối cảnh đó, phía Ukraine quyết định không chờ đợi "đám cháy" bùng phát mà chọn cách chủ động áp đặt kịch bản của mình lên phía Nga. Hai Trung đoàn xung kích độc lập số 225 và 475 AFU, với sự hỗ trợ từ các đơn vị khác, đã quyết định bắt đầu thâm nhập vào tuyến phòng thủ của RFAF tại một số khu vực ở phía đông và phía tây Prikolotne.

Ở phía tây ngôi làng này, lực lượng Kiev đang lợi dụng sương mù để tìm cách tiến vào làng Bely Kolodez từ hướng Pogorelye và Garbuzovka. Ở phía đông Prikolotne, họ đang cố gắng tiến vào và củng cố vị trí tại các ngôi làng Seleznevo và Dolzhanka. Dù không ít binh sĩ Ukraine liên tục bị hạ gục, Bộ chỉ huy Kiev vẫn quyết tâm thực hiện ý định.

Sau khi xóa sổ vòng vây khổng lồ ở đông bắc Kharkov, quân đội Nga dồn lực, chuẩn bị tung đòn kết liễu nhằm loại bỏ khu vực kiên cố Velykyi Burluk (Ảnh: Readovka).

Rõ ràng là AFU đang tìm cách tạo ra căng thẳng ở phía sau tuyến đầu của Nga, đồng thời đẩy chiến tuyến ra xa khỏi làng Prikolotne - một mắt xích then chốt trong vành đai phòng thủ phía bắc của khu vực kiên cố Velykyi Burluk.

Hoạt động của các đơn vị Kiev tại khu vực Bely Kolodez cho thấy họ muốn ép lực lượng Moscow phải rút lui qua sông Polnaya, về phía các ngôi làng Shevchenkove, Petrovpavlivka, Annopolye và Novooleksandrivka.

Xét đến việc Bộ chỉ huy Kiev đang huy động một lực lượng đáng kể để đạt được các mục tiêu nêu trên, có cơ sở để tin rằng khu vực kiên cố Velykyi Burluk đã nhận được viện binh từ hướng Kupyansk - nơi quân đội Nga gần đây đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Những tiến bộ đáng kể của RFAF tại Kupyansk và các vùng phụ cận trong thời gian ngắn cho thấy phía Ukraine đã rút bớt quân từ mặt trận đó để điều đến cứu vãn tình hình tại Velykyi Burluk. Động thái từ phía Kiev là hoàn toàn logic, bởi nếu Velykyi Burluk bị đánh sập thì cụm lực lượng Kiev đang triển khai tại hướng Kupyansk sẽ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ phía bắc.

Như vậy, quy mô các biện pháp đối phó của AFU nhắm vào Cụm tác chiến phương Bắc RFAF nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục leo thang. Lực lượng Kiev sẽ cố gắng tận dụng tối đa khoảng thời gian có sương mù.

Nhiều lợi ích quan trọng đang bị đặt lên bàn cân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bất chấp hoạt động tích cực từ bộ binh Ukraine, phía Nga vẫn giữ được khả năng chọc thủng vành đai phòng thủ bên ngoài Velykyi Burluk tại các hướng khác.

Cụ thể, hôm 13/11, quân đội Nga đã chiếm được làng Kotovka, nằm ngay trên bờ nam sông Polnaya.

Tâm điểm Orekhov nóng bỏng

Kênh AMK Mapiing đưa tin, trong khi lực lượng Kiev tiếp tục các đợt phản công ở phía nam Orekhov (Zaporizhia), Bộ chỉ huy Kiev vẫn không từ bỏ nỗ lực thâm nhập sâu, đặc biệt là ở hai bên sườn thành phố. Họ thậm chí còn mở thêm các hướng tấn công mới tại những phân đoạn mặt trận vốn từng yên tĩnh.

Nhiều khả năng, những cuộc tấn công này không chỉ nhằm cải thiện vị trí ở khu vực tiếp cận thành phố, mà còn buộc các nhóm xung kích Ukraine - vốn đang rất cần thiết cho mặt trận chính - phải liên tục tham gia vào các hoạt động truy quét phía sau tiền tuyến, từ đó làm suy giảm hiệu quả tổng thể của chiến dịch phản công mà AFU đang thực hiện.

Thông tin cập nhật mới nhất cho biết, ở sườn trái Orekhov, các nhóm thâm nhập của Nga liên tục tìm cách cải thiện vị trí ở phía tây bắc Novoandriivka, di chuyển từ đường cao tốc về phía bắc vào các khu rừng và hàng cây gần đó.

Xa hơn về phía đông nam, một hướng tấn công mới đã xuất hiện ở phía đông bắc Nesteryanka; tại đây, ít nhất 4 nhóm thâm nhập quy mô nhỏ của RFAF đã tiến sâu gần 4km từ khu vực do Moscow kiểm soát, với một số nhóm chỉ còn cách đường cao tốc vài trăm mét. Ngoài ra, các nhóm binh sĩ Nga khác cũng đang tái nỗ lực tiến vào những ngôi nhà nằm ở cực nam Novoandriivka.

Thế trận giằng co ở điểm nóng Orekhov thuộc Zaporiniza với việc cả Nga và Ukraine đều nỗ lực cải thiện vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Ngay phía nam Orekhov, binh sĩ Nga vẫn tiếp tục xuất hiện tại các khu vực phía nam và phía đông Novodanylivka, trong khi phía Kiev vẫn đang nỗ lực đẩy lùi họ khỏi khu định cư này. Lực lượng Moscow cũng được ghi nhận tại các công sự nằm giữa Robotyne và Novodanylivka, ngay phía tây đường cao tốc. Có khả năng họ đã củng cố được vị trí tại khu vực "vùng xám" ở đây.

Trên sườn phải Orekhov, quân đội Nga gần đây đẩy mạnh nỗ lực tiến về phía tây dọc theo bờ bắc sông Konka, hướng tới Mala Tokmachka và Orekhov. Ít nhất 3 nhóm thâm nhập nhỏ đã được phát hiện hoạt động tại các vị trí giữa Bilohirya và Mala Tokmachka, cũng như trong các dải cây ở phía tây bắc.

Theo báo cáo từ các kênh thông tin ủng hộ Kiev, phần lớn khu vực Bilohirya dường như đã rơi vào tầm kiểm soát của Moscow. Trong khi đó, tại chính Mala Tokmachka, sự hiện diện của binh sĩ Nga tiếp tục giảm dần khi họ bị đẩy lùi từng bước về các vị trí xuất phát ban đầu. Nhiều khả năng AFU đã đạt được những bước tiến mới về phía rìa đông thị trấn, tuy nhiên AMK Mapping hiện chưa thể xác nhận thông tin này.

Ukraine tiếp tục chuỗi phản công tại Sloviansk

Trong vài tuần qua, lực lượng Kiev tiếp tục chuỗi phản công phối hợp ở phía đông Sloviansk và đạt được những bước tiến đáng kể với tổng diện tích 15,5km2, kênh AMK Mapping đưa tin.

Sau khi đẩy lùi quân đội Nga khỏi các khu vực tiếp cận Mykolaivka, Bộ chỉ huy Kiev đã chuyển trọng tâm sang việc giành lại quyền kiểm soát thị trấn có tầm quan trọng về mặt chiến thuật là Rai-Aleksandrivka cùng các công sự xung quanh.

Nhờ các đợt phản công gần đây, quân đội Ukraine đã giành lại thế chủ động tại thị trấn này, phá vỡ tình trạng bế tắc cục bộ, tái chiếm toàn bộ trung tâm thị trấn và phần lớn các tuyến phố phía đông. Họ đang giao tranh ác liệt tại các khu vực còn lại ở phía đông, nơi binh sĩ Nga đang phản công nhằm đẩy lùi đối phương về phía trung tâm.

Sau khi kiểm soát phần lớn Rai-Aleksandrivka, các nhóm xung kích Ukraine đã chuyển hướng sang phía đông nam, thâm nhập vào các cánh đồng và hệ thống công sự bên ngoài thị trấn. Họ nhanh chóng tái chiếm một loạt công sự ở phía đông và đông nam thị trấn, đồng thời loại bỏ các nhóm binh sĩ Nga đang tìm cách tiến về phía Oriukhuvatka.

Chiến dịch phản công của Ukraine tại Sloviansk vẫn tiếp diễn. Họ đột phá trên các mũi tên xanh, dần dần đẩy lùi đối phương (Ảnh: AMK Mapping).

Ở phía nam, sau khi quét sạch sự hiện diện của RFAF tại khu vực Yurkivka, lực lượng Kiev đã phát triển mạnh về phía đông nam hướng tới Nykyforivka. Họ giành lại được khu rừng lớn bên ngoài Lypivka cũng như chính ngôi làng này. Từ đây, họ đang nỗ lực tiến vào phần phía bắc Nykyforivka. Các nhóm xung kích khác đã dọn sạch một số công sự ở phía bắc Fedorivka Druha, đồng thời bắt đầu thâm nhập vào cả Fedorivka Druha và Dibrova.

Ở phía bắc, AFU đã đạt được bước tiến nhỏ tại khu vực phía bắc Kryva Luka. RFAF vẫn đang tiếp tục tìm cách đánh bật họ khỏi đầu cầu này. Trong khi đó, các nhóm xung kích khác của Ukraine đang cố gắng thâm nhập về phía đông, hướng tới Kalenyky.

Nga dồn lực dứt điểm Dobropillia

Trong vài tuần qua, quân đội Nga đã đẩy mạnh đáng kể các hoạt động tấn công vào khu vực Dobropillia và vùng phụ cận, đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới việc chiếm giữ thành phố này. Tổng diện tích lực lượng Moscow giành được là 25,04km2, theo kênh AMK Mapping.

Ở phía đông bắc, RFAF bắt đầu tập kết và củng cố lực lượng tại các vị trí thâm nhập sâu về hướng Zolotyi Kolodyaz và xa hơn nữa. Họ đã chiếm được một khu vực rộng lớn ở phía đông Vilne, hiện được sử dụng làm bàn đạp để tập kết binh lực và vòng qua ngôi làng này từ phía đông.

Ở phía tây, quân đội Nga loại bỏ phần lớn các vị trí của Ukraine ở phía đông Dobropillia, kiểm soát tuyến đường thâm nhập vào Hannivka và khu vực đông bắc thành phố, đồng thời thiết lập vị trí phòng thủ dọc theo bờ nam sông Byk.

Từ đây, cũng như dọc theo bờ bắc con sông, các nhóm thâm nhập của Nga vẫn tiếp tục tiến vào những tuyến phố phía bắc Dobropillia. Một số nhóm khác cũng đang nỗ lực giành quyền kiểm soát bãi phế thải công nghiệp gần đó.

Ở phía nam, binh sĩ Nga đã quét sạch tuyến đường sắt cùng các vị trí khác ở phía đông Dobropillia, chiếm giữ khu công nghiệp phía đông nam và một số dãy phố dân cư liền kề. Họ cũng thiết lập các bàn đạp xa hơn về phía bắc, hướng tới khu vực bãi thải và mỏ khai thác, từ đó RFAF đang cố gắng thâm nhập sâu hơn về phía trung tâm thành phố.

Hôm 13/11, một đội hình cơ giới gồm xe tăng, xe bọc thép và xe máy của Nga đã xuất hiện ở khu vực này cùng một lượng lớn bộ binh. Họ tiếp tục tập kết, củng cố vị trí với ý đồ thâm nhập sâu hơn nữa.

Quân đội Nga tiếp tục giành được một số thắng lợi cục bộ tại Dobropillia, tăng tốc nhằm kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược (Ảnh: AMK Mapping).

Xa hơn về phía nam, quân đội Nga đã loại bỏ các vị trí còn lại của Ukraine ở phía tây Bilytske, đồng thời tiếp tục nỗ lực tiến vào và kiểm soát các vị trí bên trong mỏ khai thác Bilytska.

Một đội hình cơ giới khác - bao gồm xe tăng, xe bọc thép và xe máy - cũng đã cố gắng tiến từ Bilytske qua Chernihivka hướng về khu công nghiệp phía đông nam Dobropillia với mục tiêu tương tự như đội hình đầu tiên. Các nhóm tấn công khác đã hoàn tất việc chiếm giữ Svitle và cải thiện vị trí tại thị trấn lân cận Vodyanske.

Ở phía tây bắc, giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại ngôi làng Dobropillia (cùng tên với thành phố) và các khu vực xung quanh. Các nhóm thâm nhập của Nga vẫn tiếp tục nỗ lực tiến vào khu công nghiệp phía tây nam thành phố cùng các cánh đồng ở phía tây. Một vài nhóm nhỏ đã thâm nhập được vào làng Svyatohorivka, nơi họ đang cố gắng kết nối với các nhóm khác tiến đến từ hướng Hannivka.

Một số đơn vị xung kích khác của Nga đang đẩy mạnh tiến về phía tây từ Dobropillia và hướng tây bắc.

Ở phía tây nam, lực lượng Moscow đã hoàn tất việc chiếm giữ Novohryshyne, đồng thời cải thiện đáng kể vị trí của mình ở phía nam. Từ đây, các nhóm thâm nhập và các đơn vị phá hoại - trinh sát (DRG) đang tiến về phía tây, thâm nhập vào các cánh đồng nằm ở phía bắc Shylivka và Hulive, cũng như tiến thẳng vào chính ngôi làng Shylivka. Những đợt thâm nhập sâu tương tự cũng đang diễn ra dọc theo bờ nam sông Hrishynka, hướng về phía Shylivka.

Những bước tiến này không phải là kết quả từ các cuộc tấn công cơ giới hóa của quân đội Nga diễn ra vào sáng 13/11, mà là những thay đổi đã tích lũy trong vài tuần qua.

Nga có bước tiến mới ở 4 khu vực khác nhau xung quanh Konstantinovka

Trong vài tuần qua, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở hai bên sườn Konstantinovka, đạt được những bước tiến mới tại 4 khu vực khác nhau.

Ở phía tây, lực lượng Moscow tiếp tục đẩy mạnh tiến quân về phía bắc qua các cánh đồng nằm giữa chuỗi hồ chứa nước và Konstantinovka, đồng thời thiết lập được nhiều vị trí mới ở vùng ngoại ô Osykove. Từ đây, họ đang triển khai các nhóm nhỏ thâm nhập vào dải cây ở phía tây bắc, cũng như tiến về phía bắc tới những ngôi nhà đầu tiên tại Aleksiievo-Druzhkovka.

Trong khi đó, quân đội Ukraine vẫn nỗ lực đưa các nhóm nhỏ thâm nhập vào khu vực phía bắc và tây bắc thành phố nhằm củng cố vị trí của họ trong "vùng xám" rộng lớn tại đây.

Ở phía đông, quân đội Nga đã cải thiện vị trí của mình ở phía tây Chasov Yar và sắp kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Mykolaivka. Họ cũng giành được các vị trí mới tại khu định cư Chervone lân cận, đồng thời đang tiến hành loại bỏ các vị trí còn lại của AFU tại khu vực từng là một mũi nhô ra của phía Ukraine ở đó. Các nhóm xung kích khác đang thực hiện thâm nhập sâu qua "vùng xám" rộng lớn về hướng Kurtiivka.

Bất chấp nỗ lực thâm nhập của Ukraine, quân đội Nga vẫn giành quyền kiểm soát thêm 4 khu vực xung quanh Konstaintinovka (Ảnh: AMK Mapping).

Ở phía bắc, binh sĩ Nga đã quét sạch những vị trí cuối cùng tại làng Maiske, khép lại trận chiến kéo dài 15 tháng giành quyền kiểm soát khu định cư này. Họ cũng thường xuyên thực hiện các đợt thâm nhập dọc theo tuyến đường cao tốc hướng về phía Virolyubivka.

Xa hơn về phía bắc, quân đội Nga đã bắt đầu các hoạt động tấn công mới dọc theo một số cao điểm chiến thuật hướng về phía Bilokuzmynivka, nơi họ giành quyền kiểm soát loạt vị trí mới nhìn xuống Fedorivka. Từ đây, RFAF đang tìm cách thâm nhập sâu hơn về phía tây dọc theo các ngọn đồi hướng về phía Bilokuzmynivka.

Tổng cộng, có thêm 6,39km2 thuộc quyền kiểm soát của Nga.