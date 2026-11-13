Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Mostafa Izadi (Ảnh: Tasnim).

Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mostafa Izadi cho biết các lực lượng nước này đã triển khai tên lửa mang đầu đạn nặng 2 tấn, có thể nhắm vào các mục tiêu cách xa 1.500km.

Ông đồng thời cảnh báo mọi mối đe dọa nhằm vào Iran sẽ lập tức phải đối mặt với đòn đáp trả hiệu quả, có sức răn đe và không bị giới hạn về địa lý.

Phát biểu tại một sự kiện hôm 13/11, ông Izadi nhấn mạnh năng lực quân sự và khả năng răn đe của Iran đã đạt đến mức các chỉ huy tên lửa ở tuyến đầu có thể phóng những quả tên lửa kể trên, qua đó phá vỡ các kế hoạch của đối phương nhằm "đe dọa an ninh và sức mạnh của đất nước".

Ông nói thêm rằng các căn cứ của đối thủ ở trên bộ và trên biển đã hứng chịu những cuộc tấn công từ các lực lượng chiến đấu của Iran.

Phó Tư lệnh IRGC nhấn mạnh rằng trước bất kỳ mối đe dọa nào, bất kể mức độ hay bản chất, các lực lượng vũ trang Iran sẽ lập tức đáp trả, khiến đối phương phải hối tiếc. Ông nói thêm, Iran sẽ hành động "không có bất kỳ giới hạn địa lý nào".

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, Đại giáo chủ Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, nhấn mạnh yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu một cách chủ động, linh hoạt và khả năng răn đe tối đa trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Trong cuộc gặp gần đây với các chỉ huy quân sự cấp cao, Lãnh tụ Iran đã chỉ thị nước này phải lập tức đáp trả mọi mối đe dọa bằng những hành động có tác động mạnh và không bị giới hạn về địa lý. Ông nhấn mạnh rằng nếu các đối thủ nối lại những cuộc tấn công quân sự, chính các lực lượng vũ trang và người dân Iran sẽ quyết định thời điểm cũng như các điều kiện để chấm dứt những cuộc tấn công đó.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ả rập Xê út, Qatar và các quốc gia vùng Vịnh khác đã kêu gọi ông tạm dừng các cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhằm vào Iran.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Nhà Trắng, ông Trump nói có thể lập tức chấm dứt chiến sự, nhưng vẫn duy trì sức ép kinh tế và quân sự theo đề nghị của các đồng minh trong khu vực.

"Ả rập Xê út đã đề nghị tôi rằng hãy cứ để mọi chuyện như hiện nay thêm một thời gian”, ông nói, đồng thời cho biết Qatar, Kuwait, UAE và Bahrain cũng muốn duy trì cách tiếp cận hiện tại.

“Tôi không chắc mình đồng tình với điều đó”, ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi liệu ông có tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu không nhận được những đề nghị trên hay không, ông Trump trả lời: “Có, tôi sẽ làm”.

Các nước vùng Vịnh chưa bình luận về tuyên bố mà ông Trump nêu ra.

Nhà lãnh đạo cho rằng Mỹ về cơ bản vẫn chưa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và cầu đường của Iran. Ông Trump cũng thừa nhận giá xăng tăng do chiến sự đã góp phần khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng ông vẫn bảo vệ quyết định ban đầu về việc tấn công Iran.