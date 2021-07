Kịch tính "như phim" cuộc vây bắt nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti

Dân trí Lực lượng an ninh Haiti được cho là đã phát hiện nhóm biệt kích xông vào nhà Tổng thống Moise, nhưng có một lý do khiến họ tránh đối đầu, thay vào đó giăng bẫy sẵn cho một cuộc truy bắt kịch tính.

Lực lượng an ninh ở khu vực gần dinh thự của Tổng thống Moise sau vụ ám sát (Ảnh: AP).

Báo Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết, vào đêm 7/7, một nhóm người chưa rõ danh tính đi trên một đoàn xe đã tiến vào khu vực dinh thự của Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Một đoạn video do người dân ghi lại cho thấy, một người trong nhóm biệt kích đã bắn chỉ thiên và hét lên bằng tiếng Anh: "Đây là chiến dịch của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA)! Tất cả hãy ở yên trong nhà". Khoảng 1h sáng, nhóm này bắt đầu xông vào nhà riêng của Tổng thống Moise.

Lực lượng an ninh Haiti đã nhận được tin báo về nhóm biệt kích và lao đến hiện trường, nhưng đã quá muộn.

Một nguồn thạo tin cho biết, cảnh sát có mặt tại hiện trường vào đêm đó đã phát hiện 5 chiếc xe khả nghi gần nhà Tổng thống. Tuy nhiên, do lo sợ ông Moise hay ai đó đang bị bắt làm con tin ở bên trong, nên họ đã tránh đối đầu và chờ cho đến khi nhóm biệt kích rời đi. Mặc dù vậy, họ đã giăng sẵn bẫy để chuẩn bị cho một cuộc truy bắt.

Tại một khúc cua ở Route de Kenscoff, con đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, đoàn xe trên gặp phải sự phong tỏa của cảnh sát, nơi hàng trăm nhân viên an ninh đã phục kích sẵn trong bóng tối. Biết không thể quay xe trên quãng đường hẹp này, nhóm biệt kích đã xuống xe, bỏ chạy, để lại nhiều vũ khí trong xe. Trong cơn hoảng loạn tìm nơi ẩn náu, một số nghi phạm đã nhảy xuống một kênh thoát nước ven đường, số khác tản ra các tòa nhà xung quanh.

Xe của nhóm nghi phạm bỏ lại bị đốt cháy (Ảnh: Getty).

Đa số nhóm nghi phạm được tìm thấy ẩn náu trong một cửa hàng hai tầng bỏ không gần đồn cảnh sát Pétionville. Sườn đồi rậm rạp phía sau được cho là giúp nhóm nghi phạm tránh mọi cuộc tấn công từ hướng này và những bức tường bê tông dày giống như tấm chắn chống đạn. Mặc dù vậy, một số nghi phạm đã bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng với cảnh sát.

Đến rạng sáng ngày 7/7, lực lượng an ninh Haiti biết Tổng thống đã bị ám sát. Nhóm nghi phạm trên đường đào tẩu đã bắt giữ làm con tin ít nhất hai thành viên thuộc lực lượng an ninh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Tổng thống.

Giới chức Haiti đã chọn cách chờ cho đến khi các nghi phạm ra khỏi nơi trú ẩn vì tin chắc thời tiết ẩm ướt, cái nóng nực của mùa hè và thiếu thốn điện nước sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của chúng.

Vài giờ sau đó, khi ngoài trời ngày càng nóng nực, cả hai bên đều không có bất cứ động tĩnh nào. Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng an ninh Haiti đã ném 3 quả lựu đạn hơi cay khiến khói nhanh chóng lan vào bên trong ngôi nhà hai tầng mà nhóm nghi phạm cố thủ.

Một cuộc thương thuyết đã diễn ra thông qua điện thoại của một trong hai con tin. Nghi phạm đầu tiên ra khỏi ngôi nhà là hai người đàn ông người Mỹ gốc Haiti. Hai nghi phạm này sau đó khai rằng chỉ là phiên dịch viên cho nhóm người Colombia. Tiếp đến, hai con tin của lực lượng an ninh Haiti bước ra, những người này sau đó cho biết hàng chục người khác được trang bị súng vẫn còn bên trong.

"Ban đầu chúng tôi không biết có bao nhiêu người bên trong cho đến khi các con tin được phóng thích. Họ nói có khoảng 25 người trong đó, tôi chợt nghĩ, chúng tôi đang phải đối phó với cả một trung đội", nguồn tin kể lại.

Một nhóm nhỏ an ninh Haiti sau đó đã bắt đầu đột kích vào ngôi nhà trong khi nhóm nghi phạm tìm cách cản đường. "Chúng bắn chúng tôi từ tầng hai. Chúng có cả lựu đạn nhưng không nổ", nguồn tin cho hay.

Ít nhất 3 nghi phạm đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài suốt hai giờ đồng hồ giữa lực lượng an ninh Haiti và nhóm nghi phạm. An ninh Haiti hy vọng có thể bắt gọn toàn bộ nghi phạm cố thủ. Tuy nhiên, nhóm này đã tẩu thoát lên đồi và sau đó trèo tường, trốn vào Văn phòng ngoại giao Đài Loan. Nhân viên bảo vệ ở đây đã thông báo cho cấp trên và cơ quan an ninh sở tại. Được sự đồng ý của lãnh đạo Văn phòng Đài Loan, cảnh sát Haiti đã mở cuộc vây bắt 11 nghi phạm trốn bên trong cơ sở ngoại giao này.

Giới chức Haiti hiện tiếp tục truy bắt một số nghi phạm còn lẩn trốn và điều tra kẻ chủ mưu ám sát Tổng thống Moise. Họ tin rằng, Tổng thống Moise đã bị nhóm lính đánh thuê nước ngoài đoạt mạng, nhưng chủ mưu đằng sau vẫn là một bí ẩn.

Minh Phương

Yahoo News