PressTV đưa tin, Iran tiếp tục tấn công Israel để trả đũa, nhằm vào các mục tiêu tại Tel Aviv cùng các vùng lân cận. Trong đợt tấn công ngày 18/3, Iran đã triển khai tên lửa Fattah-2, một loại phương tiện lượn siêu vượt âm (HGV) tiên tiến.

Khoảnh khắc tên lửa siêu vượt âm Iran đột ngột đổi quỹ đạo tập kích Israel (Video: PressTV).

Các đoạn video cho thấy đầu đạn có khả năng đặc biệt là thay đổi quỹ đạo bằng cách kích hoạt động cơ tầng thứ 2 khi tái xâm nhập khí quyển.

Ra mắt năm 2023 tại các triển lãm quân sự, Fattah-2 được xem là bản nâng cấp của tên lửa siêu vượt âm Fattah-1, với tầm bắn được nâng lên khoảng 1.500km, trong khi vẫn giữ tốc độ tối đa ở mức Mach 15 (nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh). Tải trọng đầu đạn được công bố trong khoảng 200-500kg.

Fattah-2 sử dụng tầng đẩy nhiên liệu rắn kết hợp với phương tiện tái nhập dùng nhiên liệu lỏng, được mô tả như một phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV). Thiết kế này cho phép tên lửa lướt và cơ động linh hoạt hơn sau khi tách tầng.

Giống phiên bản trước, Fattah-2 có thể được khai hoả từ bệ phóng cơ động trên bộ và được Iran giới thiệu có khả năng thay đổi quỹ đạo “khó lường” trong giai đoạn cuối. Sự thay đổi này khiến cho các hệ thống phòng không đối thủ khó có thể ngăn chặn hiệu quả được tên lửa.

Truyền thông nước này cho biết hệ thống đã được đưa vào biên chế và tham gia các đợt trả đũa Mỹ và Israel. Cả 2 biến thể Fattah đều nằm trong học thuyết tên lửa của Iran, vốn tự đặt giới hạn tầm bắn tối đa khoảng 2.000km. Tehran đồng thời khẳng định họ sở hữu kho vũ khí đạn đạo lớn nhất Trung Đông.

Ngoài ra, theo PressTV, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/3 đã lần đầu tiên triển khai tên lửa tiên tiến “Haj Qassem” để tập kích trả đũa Mỹ - Israel.

Tehran đã công bố tên lửa này vào đầu tháng 5 năm ngoái, cho biết tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn 1.200km và được trang bị đầu đạn cơ động có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran.

“Tên lửa đạn đạo mới cũng được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến cho phép nó tấn công chính xác mục tiêu và chống lại tác chiến điện tử”, Tasnim cho biết.

Tên lửa được đặt theo tên của Tướng Qassem Soleimani, cựu chỉ huy lực lượng Quds, đơn vị tác chiến đặc biệt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Trong tuyên bố cùng ngày, IRGC cho biết cuộc tấn công “dựa trên hiệu quả” của họ đã nhắm vào các mục tiêu của Israel tại Beit Shemesh, Tel Aviv và al-Quds.

Tuyên bố cho biết thêm, các đòn tấn công dữ dội cũng đồng thời nhằm vào các căn cứ Mỹ, trực tiếp nhắm vào các cơ sở tại Al Udeid, Ali Al Salem, Fujairah, Sheikh Isa và Erbil.

Chiến dịch sử dụng UAV cảm tử cùng với các tên lửa Ghadr, Emad, Fattah và Haj Qassem có độ chính xác cao. Trong khi đó, IRGC tuyên bố mở ra một “giai đoạn mới của những đòn đánh hiệu quả” trên toàn khu vực nhằm vào các đối thủ.