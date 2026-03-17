Mỹ tập kích 7.000 mục tiêu của Iran, Tehran tung vũ khí "gây ác mộng"

Trong làn sóng trả đũa thứ 54 của Chiến dịch “True Promise 4” vào cuối tuần qua, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phóng một loạt tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, bao gồm cả tên lửa nhiên liệu rắn Sejjil-2.

Hãng tin Iran PressTV cho biết tên lửa này đã gây ra "ác mộng" với các đối thủ của Mỹ.

Trước khi tung vũ khí này ra, Iran cho biết đã sử dụng hàng loạt tên lửa hiện đại khác, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Fattah.

Tên lửa Fattah-1, được chế tạo từ vật liệu đặc biệt chịu nhiệt cực cao, là tên lửa dẫn đường chính xác, 2 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn 1.400 km và tốc độ cuối từ Mach 13 đến 15.

Tốc độ cực cao này, kết hợp với vòi phun có thể điều hướng cho phép cơ động toàn hướng trong và ngoài khí quyển, khiến nó gần như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có trên thế giới.

Mặc dù cả Fattah-1 và phiên bản nâng cấp Fattah-2 đều là vũ khí đáng gờm, nhưng chúng không thể sánh với Sejjil-2 về quy mô và tải trọng.

Tên lửa siêu vượt âm Fattah dài khoảng 11,5m, đường kính 80cm, và nặng tổng cộng 4-4,6 tấn.

Ngược lại, Sejjil-2, phát triển dựa trên các thế hệ tên lửa đạn đạo trước đó của Iran, có kích thước và độ bền lớn hơn nhiều. Nó dài 18m, đường kính 1,25m và có trọng lượng phóng 23,6 tấn, nặng gấp 5-6 lần Fattah.

Tùy khoảng cách mục tiêu, Sejjil-2 có thể mang đầu đạn khoảng 700kg với tầm bắn 2.000km, hoặc khoảng 1,5 tấn ở tầm ngắn hơn 1.000km.

Tên lửa Sejjil, cùng với Ashura, là một trong những tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn đầu tiên của Iran. Nó được công bố chính thức vào năm 2008, sau nhiều năm Iran phụ thuộc vào các tên lửa nhiên liệu lỏng như Shahab-3.

Nhiên liệu rắn cho phép tên lửa được lưu trữ trong trạng thái đã nạp nhiên liệu đầy đủ, giúp giảm đáng kể thời gian phóng. Ngược lại, tên lửa Shahab-3 cần nhiều giờ để nạp nhiên liệu trước khi phóng.

Đến cuối năm 2009, phiên bản cải tiến Sejjil-2 được giới thiệu, với tầng thứ hai có thể tách rời và cánh điều khiển để tăng độ chính xác.

Sejjil-2 vẫn là tên lửa 2 tầng duy nhất được sản xuất hàng loạt trong nước, với cả 2 tầng đều dùng nhiên liệu rắn, khiến nó trở thành một vũ khí nổi bật trong kho tên lửa của Iran.

Trong quá trình bay, khi nhiên liệu tầng một cạn, một vụ nổ nhỏ sẽ tách tầng này khỏi tầng hai, sau đó động cơ tầng hai kích hoạt.

Mặc dù đã được sản xuất gần hai thập kỷ, Sejjil-2 trước đây chưa từng được sử dụng trong các chiến dịch tên lửa của IRGC, cho đến cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái. Cuối tuần vừa qua là lần thứ hai nó được sử dụng.

Ưu điểm lớn nhất của nó nằm ở đầu đạn cực nặng, có khả năng gây phá hủy trên diện rộng trong bán kính hàng trăm mét, phù hợp để tấn công các cơ sở quân sự kiên cố và hạ tầng.

Sejjil-2 có thể mang hệ thống MIRV (nhiều đầu đạn độc lập), cho phép tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trong một lần phóng. Thế mạnh then chốt của tên lửa là tầm bắn xa, cho phép phóng đi từ gần như bất kỳ vị trí nào trong Iran, không chỉ từ các khu vực phía tây nơi đối phương có thể dự đoán.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu trên khắp Iran, “chủ yếu là các mục tiêu thương mại và quân sự”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông tuyên bố Mỹ đã “giảm 90% số vụ phóng tên lửa đạn đạo của họ và giảm 95% các cuộc tấn công bằng UAV”.

“Các tên lửa đang được phóng đi nhỏ giọt vì họ không còn quá nhiều tên lửa nữa", ông tuyên bố.

Ông cho biết Mỹ cũng đã tấn công các nhà máy sản xuất tên lửa và UAV của Iran. Ông nói thêm rằng hơn 100 tàu, xuồng hải quân Iran đã bị đánh chìm hoặc phá hủy trong thời gian qua.