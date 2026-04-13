Các tàu chở dầu né eo biển Hormuz trước lệnh phong tỏa của Mỹ

Tàu đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).

Theo các nguồn tin, hai tàu chở dầu có liên hệ với Iran đã rời Vùng Vịnh trong ngày 13/4, đồng thời các tàu khác bắt đầu tránh eo biển Hormuz.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ bắt đầu phong tỏa nhắm vào các tàu ra vào các hải cảng của Iran vào cuối ngày 13/4 giờ địa phương, diễn biến gây bất ổn thị trường vận tải biển tại một điểm nghẽn năng lượng quan trọng, ngay cả khi Washington nhấn mạnh sẽ không hạn chế việc vận chuyển qua eo biển.

"Ngay sau tuyên bố phong tỏa trên biển của Tổng thống Mỹ Donald Trump, toàn bộ hoạt động lưu thông qua eo biển đã ngừng lại", hãng giám sát hàng hải Lloyd's List, có trụ sở chính tại London, ghi nhận thực trạng trên eo biển Hormuz vào ngày 12 và 13/4.

Hãng cho biết số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển hôm 11/4 tăng nhẹ so với những ngày trước, sau khi Mỹ - Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần và tiến hành đàm phán trực tiếp tại Islamabad, Pakistan. Lloyd's List lý giải rằng một số công ty vận tải biển đã tìm cách đón đầu rủi ro, tận dụng lệnh ngừng bắn tạm thời để đưa tàu rời khỏi Trung Đông.

Và rồi khi bàn đàm phán đổ vỡ, nhất là sau thông báo của Tổng thống Trump, hoạt động vận chuyển tàu dầu qua eo biển đã chậm lại đáng kể. Theo đó, chỉ có 2 tàu chở dầu có liên hệ với Iran rời Vùng Vịnh. ​​Trong điều kiện giao dịch bình thường, dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ được bốc dỡ từ các cảng của Iran thường hướng đến châu Á là chủ yếu.

Theo dữ liệu vận tải, ít nhất 3 tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) đã đi qua eo biển Hormuz hôm 12/4, được cho là những tàu VLCC đầu tiên rời khỏi Vùng Vịnh kể từ khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tuần trước.

Tàu chở dầu Auroura đang chở đầy các sản phẩm dầu mỏ của Iran trong khi tàu New Future đang chở dầu diesel được bốc dỡ từ cảng Hamriyah ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và đang hướng đến Sohar (Oman), theo dữ liệu của Kpler và LSEG. Cả hai đều là tàu chở dầu tầm trung, với khoảng 330.000 thùng dầu.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ bắt đầu chặn tàu của tất cả quốc gia ra vào khu vực bờ biển tại Iran, trong đó có mọi cảng của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman từ lúc 10h00 (khoảng 21h00 theo giờ Việt Nam) ngày 13/4, nhưng "không cản trở tự do hàng hải" đối với những tàu đến và đi từ các cảng bên ngoài Iran.

Lệnh phong tỏa sẽ được "thực thi một cách công bằng đối với các tàu của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên vịnh Ba Tư và Vịnh Oman", CENTCOM cho hay.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 12/4 tuyên bố bất kỳ tàu quân sự nào cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và sẽ bị xử lý "nghiêm khắc và dứt khoát".