Tổng thống Trump: Mỹ khá bị "sốc" vì quyết định của NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ không còn cần NATO, sau khi bị một số quốc gia thành viên của liên minh này từ chối lời kêu gọi thành lập lực lượng hải quân đa quốc gia nhằm mở lại tuyến thương mại quan trọng qua eo biển Hormuz mà Iran đang phong tỏa.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump mô tả việc bác bỏ lời kêu gọi của mình là một “sai lầm rất kém khôn ngoan”.

Ông đồng thời nói thêm: “Mọi người đều đồng ý với chúng tôi, nhưng họ không muốn giúp. Và chúng tôi, với tư cách là Mỹ, phải ghi nhớ điều đó vì chúng tôi thấy điều này khá gây sốc".

Ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố nói trên.

Ông Trump cho biết ông từng nghĩ châu Âu sẽ cử tàu rà phá thủy lôi để hỗ trợ chiến dịch tại eo biển, đồng thời nói đây “không phải vấn đề lớn” nhưng lại “không công bằng” với Mỹ.

Một lần nữa, Thủ tướng Anh Keir Starmer trở thành mục tiêu chỉ trích của ông Trump. Ông nói mình thất vọng với ông Starmer, cho rằng quan hệ với Anh từng tốt đẹp trước khi nhà lãnh đạo này nhậm chức.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi ông Starmer nói hôm 16/3 rằng dù Anh sẽ “thực hiện các hành động cần thiết để tự vệ và bảo vệ các đồng minh, chúng tôi sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến rộng lớn hơn”.

Trong một bài đăng trước đó trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng chỉ trích Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc vì tuyên bố sẽ không điều tàu chiến tham gia.

“Do chúng ta đã đạt được những thành công quân sự lớn, chúng ta không còn cần hay mong muốn sự hỗ trợ của các nước NATO nữa, chúng ta chưa bao giờ cần!”, ông viết.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng leo thang tại Trung Đông, khi Iran tấn công các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh và đẩy giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Trong điều kiện bình thường, các tàu chở khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua tuyến đường hẹp này, nhưng Iran tuyên bố sẽ không cho phép “dù chỉ một lít” dầu được vận chuyển tới các đối thủ của mình. Điều này đã đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng và đe dọa làm gia tăng lạm phát toàn cầu.

Trước các thông tin cho rằng ông đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng trên bộ của Mỹ hoặc Israel nhằm vào một số mục tiêu như kiểm soát cảng dầu ở đảo Kharg hoặc khu vực Isfahan, nơi Iran lưu trữ phần lớn uranium làm giàu cao, ông Trump nói: “Tôi thực sự không sợ điều đó. Tôi không sợ bất cứ điều gì” khi được hỏi liệu động thái như vậy có thể dẫn đến kịch bản Washington bị "sa lầy" hay không.

Ngoài ra, trong thông điệp ngày 17/3, ông Trump nói rằng: “Nếu chúng ta rút đi ngay bây giờ thì Iran sẽ mất 10 năm để tái thiết. Chúng ta chưa sẵn sàng rút lui, nhưng sẽ rời đi trong tương lai gần".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar ngày 17/3 tuyên bố nước này "về cơ bản đã giành chiến thắng" trong cuộc chiến với Iran, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào về thời điểm xung đột có thể kết thúc.

Ông chỉ nói rằng chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi Israel đạt được các mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Saar cho biết Israel đang tìm cách loại bỏ “các mối đe dọa mang tính tồn vong”, nhưng không nói rõ chính phủ sẽ xác định việc hoàn thành các mục tiêu này như thế nào.

“Cần phải kiên nhẫn”, ông nói, trong ngày thứ 18 của cuộc chiến đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, phần lớn ở Iran và Li Băng, nhưng cũng có tại Israel, Iraq và khắp khu vực vùng Vịnh.