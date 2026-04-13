Cách Mỹ giảm bớt rủi ro khi rà phá thủy lôi ở huyết mạch Hormuz

Cuối tuần qua, Mỹ tuyên bố đã bắt đầu một chiến dịch rủi ro cao nhằm rà phá các thủy lôi nghi do Iran triển khai tại eo biển Hormuz. Để làm nhiệm vụ, Washington đã huy động tàu chiến, phương tiện không người lái dưới nước cũng như trực thăng chuyên dụng để mở lại một trong những tuyến năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ, USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy, đã đi qua tuyến đường chiến lược này như một phần của chiến dịch đầu tiên kể từ khi xung đột với Iran bùng nổ, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Động thái này diễn ra khi Washington tìm cách khôi phục lưu thông an toàn qua “điểm nghẽn”, nơi gần 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu thông qua, nhưng Iran đã kiểm soát trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, Tehran bác bỏ tuyên bố của Mỹ, với các quan chức quân sự khẳng định không có tàu Mỹ nào đi vào eo biển và cảnh báo mọi nỗ lực như vậy sẽ bị đáp trả “mạnh mẽ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch này kết hợp cả công nghệ hiện đại lẫn phương tiện truyền thống, đồng thời có sự hỗ trợ từ các đồng minh.

Thay vì đưa tàu trực tiếp vào khu vực nguy hiểm, Hải quân Mỹ chủ yếu dựa vào các hệ thống điều khiển từ xa để phát hiện, xử lý thủy lôi. Các phương tiện không người lái dưới nước (UUV) có dạng như ngư lôi được sử dụng để quét đáy biển bằng sonar độ phân giải cao nhằm phát hiện chất nổ dưới nước.

UUV Mk 18 và Mod 2 Kingfish có thể tự di chuyển, sử dụng sonar công nghệ cao để lập bản đồ đáy biển bằng công nghệ tiên tiến.

Từ trên không, trực thăng MH-60S Seahawk sử dụng hệ thống laser để tìm các quả mìn nổi hoặc ở vùng nước nông. Khi phát hiện mục tiêu, các thiết bị điều khiển từ xa sẽ tiếp cận và kích nổ một cách an toàn, giảm thiểu rủi ro cho con người, trong khi các tàu khu trục cung cấp lớp bảo vệ trước các mối đe dọa từ Iran.

Các tàu này được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis cùng các tên lửa đánh chặn hiện đại.

Khi phát hiện thủy lôi, dù bằng trực thăng hay UAV dưới nước, chúng sẽ bị phá hủy bằng một hệ thống điều khiển từ xa khác có tên Airborne Mine Neutralisation System (AMNS). Hệ thống này triển khai một thiết bị robot nhỏ tiếp cận trực tiếp quả mìn và kích nổ nó ở cự ly gần.

Đô đốc Mỹ Brad Cooper cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu quá trình thiết lập một tuyến đường mới và sẽ sớm chia sẻ hành lang an toàn này với ngành vận tải biển nhằm thúc đẩy dòng chảy thương mại tự do".

Gần 800 tàu đã bị mắc kẹt trong khu vực suốt nhiều tuần qua do cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ, Israel và Iran. Tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn nữa sau khi Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa hải quân Hormuz trong nỗ lực gây áp lực lên Iran. Tuyên bố này khiến giá dầu thế giới tiếp tục tăng. Hiện không rõ sau khi áp phong tỏa hải quân, Mỹ có tiếp tục nhiệm vụ rà thủy lôi hay không.