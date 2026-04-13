Nga đề nghị tiếp nhận uranium làm giàu của Iran

Ảnh vệ tinh khu phức hợp hạt nhân Natanz ở Iran (Ảnh: AFP).

Các cuộc đàm phán thất bại giữa Iran và Mỹ vào cuối tuần đã dập tắt hy vọng về một thỏa thuận nhanh chóng để chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến khốc liệt ở Trung Đông, vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi bùng nổ vào ngày 28/2.

Ngay sau cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ - Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực trung gian thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông.

Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Putin nhấn mạnh sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột này, cũng như hỗ trợ các nỗ lực trung gian hòa giải nhằm đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Trung Đông.

Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cũng đã nhiều lần đề nghị tiếp nhận uranium làm giàu của Iran như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

"Đề xuất mới nhất lần này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và các nước trong khu vực", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 13/4 khi trả lời câu hỏi của hãng tin AFP.

Ông Peskov tiếp tục nói với báo giới: “Đề xuất vẫn còn hiệu lực, nhưng chưa được triển khai”. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Iran.

Điện Kremlin cũng chỉ trích tuyên bố đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đã bị đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran.

"Những hành động như vậy có khả năng sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường quốc tế", ông Peskov nhấn mạnh.