Khoảnh khắc căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain trúng tên lửa Iran

Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, sáng 28/2, Tehran tuyên bố không có vùng cấm nào trong các hoạt động đáp trả và thực tế đã có nhiều tên lửa được phóng đi.

Theo đánh giá sơ bộ của quân đội Israel, khoảng 35 tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Iran vào Israel. Một số tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn, số khác rơi xuống các khu vực trống trải.

Cũng có báo cáo về việc mảnh vỡ tên lửa và tên lửa đánh chặn rơi xuống nhiều nơi trên khắp Israel, và một người bị thương nhẹ, theo các nhân viên y tế.

Tuy nhiên, Bahrain xác nhận, trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở nước này đã bị tấn công bằng tên lửa. Loạt vụ nổ lớn cũng xuất hiện ở Qatar, UAE, Kuwait - những nơi có căn cứ quân sự, binh sĩ Mỹ đồn trú.

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain bị trúng tên lửa Iran sau khi Tehran phát động đòn tấn công trả đũa.

Nhiều video ghi lại cảnh tượng căn cứ Mỹ ở Bahrain bị tên lửa Iran đánh trúng. Bộ chỉ huy của Hạm đội 5 của Mỹ đã được sơ tán một phần trước khi xung đột nổ ra.

Tên lửa đánh trúng căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain (Video: RT).

Theo hãng tin Fars, IRGC đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait, UAE, Qatar và Bahrain.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết họ đã đánh chặn toàn bộ các tên lửa bắn về phía lãnh thổ nước này, trong bối cảnh có các vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Doha.