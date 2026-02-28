Căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain được cho là đã bị tên lửa Iran tấn công, có cột khói bốc lên cao (Ảnh: RT).

Times of Israel đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt đầu “làn sóng tấn công đầu tiên” bằng tên lửa và máy bay không người lái, chưa có báo cáo thương vong nào ở Israel.

Trong một tuyên bố, IRGC cho biết các cuộc tấn công này là “đáp trả sự gây hấn của đối phương chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

RT đưa tin, căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain được cho là bị tên lửa Iran tấn công với cột khói bốc cao

Một người thiệt mạng vì mảnh đạn sau khi UAE đánh chặn tên lửa của Iran, hãng thông tấn Emirates đưa tin.

Tiếng nổ giữa lúc phóng viên của RT đang tường thuật từ Jerusalem, Israel (Video: RT).

Một số tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Iran về phía Israel, nhưng chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong. Còi báo động vẫn tiếp tục vang lên khắp miền Bắc và miền Nam Israel.

Trong khi đó, các kênh truyền thông Trung Đông đăng tải hình ảnh hỗn loạn trên đường phố thủ đô Bahrain sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.