Mỹ và Israel tấn công phủ đầu, Iran phản đòn (Ảnh minh họa: Thisisbeirut).

Times of Israel đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát cảnh báo đỏ, cho biết họ đã ghi nhận tên lửa phóng từ Iran.

Còi báo động rú lên dồn dập ở thành phố Tel Aviv, Israel. Tên lửa Iran đang tới (Video: RT).

Người dân Israel nhận được cảnh báo nên đến nơi trú ẩn an toàn và các khu vực được bảo vệ.

Còi báo động vang lên ở Haifa khi Israel phát hiện Iran phóng tên lửa (Video: RT).

Còi báo động vang lên khắp miền Bắc Israel trong bối cảnh cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

Israel báo động khẩn cấp khi phát hiện Iran phóng tên lửa trả đũa (Ảnh: RT).

Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn các tên lửa.

Các vụ nổ đã làm rung chuyển miền Bắc Israel khi nước này tìm cách đánh chặn các tên lửa Iran đang bay tới.

Những tiếng nổ vang lên ngay sau khi quân đội Israel cho biết họ sẽ sử dụng các hệ thống phòng không để bắn hạ loạt tên lửa từ phía Iran.

Còi báo động ở Jerusalem khi Israel phát hiện đợt phóng tên lửa mới từ Iran (Video: RT).

Dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom cho biết hiện không có báo cáo về thương vong sau vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công miền Bắc Israel.

Ít nhất 2 tên lửa đã được phóng đi, trong đó có một quả được cho là rơi xuống khu vực trống trải.