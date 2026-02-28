Iran phóng tên lửa, bắt đầu phản đòn - Israel báo động khẩn
(Dân trí) - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phát hiện vụ phóng tên lửa về phía Israel từ Iran.
Times of Israel đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát cảnh báo đỏ, cho biết họ đã ghi nhận tên lửa phóng từ Iran.
Người dân Israel nhận được cảnh báo nên đến nơi trú ẩn an toàn và các khu vực được bảo vệ.
Còi báo động vang lên khắp miền Bắc Israel trong bối cảnh cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.
Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn các tên lửa.
Các vụ nổ đã làm rung chuyển miền Bắc Israel khi nước này tìm cách đánh chặn các tên lửa Iran đang bay tới.
Những tiếng nổ vang lên ngay sau khi quân đội Israel cho biết họ sẽ sử dụng các hệ thống phòng không để bắn hạ loạt tên lửa từ phía Iran.
Dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom cho biết hiện không có báo cáo về thương vong sau vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công miền Bắc Israel.
Ít nhất 2 tên lửa đã được phóng đi, trong đó có một quả được cho là rơi xuống khu vực trống trải.