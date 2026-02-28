Iran khẳng định Lãnh tụ tối cao vẫn an toàn sau cuộc không kích của Israel

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn NBC News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei vẫn còn sống “theo những gì tôi được biết”.

“Hầu hết tất cả các quan chức đều an toàn và vẫn còn sống. Vì vậy, mọi người hiện đều đang ở vị trí của mình, chúng tôi đang xử lý tình hình này và mọi thứ đều ổn. Chúng tôi có thể đã mất một hoặc 2 chỉ huy, nhưng đó không phải là vấn đề lớn”, ông nói.

Khi được hỏi về những phát biểu ghi hình sẵn của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau các cuộc tấn công rạng sáng 28/2, Ngoại trưởng Araghchi gọi những nỗ lực nhằm thay đổi chế độ ở Iran là “nhiệm vụ bất khả thi”.

“Các vị không thể thay đổi chế độ khi hàng triệu người đang ủng hộ chúng tôi”, ông nói, đồng thời cho biết Tehran “chắc chắn quan tâm đến việc hạ nhiệt căng thẳng”.

Ngoại trưởng Araghchi lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này là “vô cớ, phi pháp và không chính danh”, đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump vì đã đặt “Israel lên trên hết”.

Bình luận trên được đưa ra sau khi có thông tin nói rằng Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei có thể đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào nơi ở của ông ở thủ đô Tehran.

Vài phút trước đó, kênh Channel 12 của Israel cho biết đánh giá của Israel là ông Khamenei “ít nhất đã bị thương”. Nguồn tin nhấn mạnh đây không phải là nhận định dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp dinh tổng thống của ông Khamenei bị san phẳng, mà dựa trên thông tin từ các nguồn giấu tên.

Theo các nguồn tin, ông Khamenei sắp có bài phát biểu. Tuy nhiên, theo Channel 12, nếu điều đó xảy ra, bài phát biểu có thể đã được ghi hình từ trước.

Channel 12 cũng đưa tin, các cuộc không kích trong ngày đã gây “thiệt hại rất nghiêm trọng” đối với các quan chức chính phủ Iran và chỉ huy quân sự của nước này.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran vẫn đang được tiến hành dưới vai trò trung gian của Oman. Một vòng đàm phán mới tại Geneva đã kết thúc hôm 26/2 và vòng tiếp theo dự kiến vào tuần tới.

Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh nguy cơ xung đột lan ra toàn Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến trong khu vực, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Cơ quan này cho rằng chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran phải được tôn trọng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang thêm và nối lại đối thoại.

Phát ngôn viên NATO Allison Hart cho biết liên minh này đang theo dõi chặt chẽ diễn biến ở Iran và khu vực, đặc biệt những diễn biến có thể ảnh hưởng đến an ninh và ổn định quốc tế.