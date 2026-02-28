Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Tổng thống Putin họp khẩn về tình hình Iran

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì diễn ra chiều tối 28/2 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp nhằm thảo luận tình hình xung quanh Iran.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình liên quan đến cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran.

“Tình hình hiện nay đòi hỏi phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn một kịch bản có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát Chiến tranh Thế giới thứ ba", nhà lập pháp cấp cao của Nga nói.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng đối với ổn định và an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào Iran và đưa tình hình trở lại tiến trình giải quyết bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.”

Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý, Nga sẵn sàng thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích, bao gồm cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Rạng sáng 28/2, Mỹ và Israel đồng loạt tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp Iran. Một số nguồn tin cho hay, chiến dịch không kích nhắm đến không chỉ các căn cứ quân sự mà cả các lãnh đạo cấp cao Iran, bao gồm Lãnh tụ tối cao, Tổng thống và nhiều chỉ huy quân sự.

Washington và Tel Aviv nói rằng cuộc tấn công nhằm loại bỏ mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ phía Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt đầu một chiến dịch trả đũa quy mô lớn, phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel và hàng loạt căn cứ quân sự ở Mỹ ở khu vực gồm ở Bahrain, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Các quốc gia trong khu vực đang đóng cửa không phận và các hãng hàng không tạm dừng các chuyến bay.

Iran khuyến cáo người dân rời thủ đô

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết các quan chức đã chuyển một tuyến cao tốc trọng yếu nối thủ đô Tehran với miền Bắc Iran thành đường một chiều nhằm đáp ứng lưu lượng xe rời khỏi thành phố tăng mạnh.

Theo IRNA, lưu lượng giao thông hướng về phía bắc rời khỏi thủ đô đang ở mức rất cao.

Truyền hình nhà nước phát sóng hình ảnh từ Soleimani, một trong những tuyến cao tốc của Tehran, cho thấy tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến đường.

Trước đó, cơ quan an ninh quốc gia cấp cao nhất của Iran đã khuyến cáo người dân nên cân nhắc rời khỏi Tehran để đảm bảo an toàn.

Tại khu vực phía bắc Tehran, các siêu thị đang ghi nhận lượng khách tìm mua bánh mì và nước đóng chai tăng vọt. Tuy nhiên, nguồn cung bị hạn chế và một số mặt hàng có nhu cầu cao, bao gồm bánh mì, trứng, nước đóng chai và sữa, hiện không còn hàng tại một số cửa hàng.

Người dân cũng xếp hàng dài tại các trạm xăng trên khắp thành phố do lo ngại thiếu hụt nhiên liệu.