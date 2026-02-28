Theo lời một số quan chức Mỹ, cuộc tấn công của Mỹ được thực hiện cả trên không và trên biển. Israel gọi chiến dịch hiệp đồng này là "Sư tử gầm", sau chiến dịch hồi tháng 6 năm ngoái có tên "Sư tử trỗi dậy".

Hàng loạt tên lửa hành trình Tomahawk được nhìn thấy bay bám địa hình ở độ cao cực thấp qua không phận miền Bắc Iraq trước khi tới mục tiêu ở Iran.

Hàng loạt tên lửa Tomahawk của Mỹ lao vùn vụt qua không phận Iraq trước khi tập kích mục tiêu ở Iran (Video: AMK Mapping).

Phòng không Iran được cho là gần như không có phản ứng trước đòn tấn công của Mỹ và Israel.

Chiến dịch tấn công phủ đầu này được cho là sẽ lớn hơn và khốc liệt hơn nhiều so với cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái.