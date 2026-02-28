Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế khi tình hình Trung Đông nóng rực

Mỹ và Israel mở cuộc không kích Iran vào ngày 28/2 (Ảnh: Reuters).

Ngày 28/2, căng thẳng ở Trung Đông leo thang vượt tầm kiểm soát khi Mỹ - Israel tập kích Iran và Tehran tung đòn trả đũa sau đó.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào cùng ngày đưa ra phản ứng cứng rắn trước các cuộc không kích. “Trung Quốc hết sức quan ngại trước các cuộc không kích quân sự nhằm vào Iran do Mỹ và Israel tiến hành”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Bắc Kinh kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cảnh báo rằng sự leo thang tiếp theo có thể làm mất ổn định Trung Đông, đồng thời yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự” và quay trở lại bàn đàm phán.

“Chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần được tôn trọng. Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay các hành động quân sự, ngăn chặn leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán, cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở Trung Đông”, tuyên bố nêu rõ.

Trên thế giới, cộng đồng quốc tế đã có phản ứng khác nhau.

Các đồng minh phương Tây như Australia đã phát tín hiệu ủng hộ việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh đã đưa ra những lời kêu gọi khẩn cấp về “kiềm chế tối đa”, cảnh báo nguy cơ “nguy hiểm” dẫn đến một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn.

Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia trong khu vực để trả đũa Mỹ. Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Iran kiềm chế các cuộc tấn công quân sự và nối lại đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các cuộc không kích nhằm vào Iran và đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ và Israel "vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế, đồng thời hoàn toàn phớt lờ những hậu quả nghiêm trọng đối với sự ổn định và an ninh khu vực cũng như toàn cầu".

Trong khi đó, tại Mỹ, nhiều chính trị gia đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng có phản ứng khác nhau.

Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên Dân chủ cao cấp nhất tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, đặt câu hỏi về sự cần thiết của cuộc tấn công.

Theo ông, các tổng thống cần có trách nhiệm hành động trong khuôn khổ pháp luật, với một chiến lược rõ ràng và có sự tham gia của Quốc hội. "Tổng thống cần đưa ra cho đất nước những câu trả lời rõ ràng: Mục tiêu là gì? Chiến lược ngăn leo thang ra sao? Và điều này khiến người Mỹ an toàn hơn như thế nào?”, ông nói.

Còn theo Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ed Markey, “giải pháp ngoại giao vẫn là cách tốt nhất để ngăn chặn vĩnh viễn và có thể kiểm chứng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", nhấn mạnh người Mỹ không muốn thêm "một cuộc chiến không có hồi kết nữa ở Trung Đông".

Thượng nghị sĩ Ruben Gallego trong một tuyên bố đăng trên X cũng cảnh báo về khả năng Mỹ có thể bị cuốn vào một cuộc chiến lớn hơn.