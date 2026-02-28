Các đoạn video ghi lại cảnh khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran khi Israel phát động một “cuộc tấn công phủ đầu".

Israel tấn công phủ đầu vào Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết các cuộc không kích nhằm “loại các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel".

Một dân thường Iran bị thương trong các cuộc không kích của Israel (Ảnh: Telegram).

Hai tiếng nổ lớn vang lên tại Tehran vào sáng 28/2, và 2 cột khói dày được nhìn thấy bốc lên ở khu vực trung tâm và phía đông thủ đô Iran.

Chiến dịch tấn công của Israel vào Iran có tên là "Lá chắn của Judah" (Video: RT).

“Hình thức các vụ nổ cho thấy đây là một cuộc tấn công bằng tên lửa”, hãng tin Fars đưa tin, nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết ngay lập tức.

Một nguồn tin an ninh Israel cho biết cuộc tấn công đang diễn ra tại Iran là một chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel, kênh Channel 12 của Israel đưa tin.

Bản tin chưa được xác nhận này cho biết một trong các mục tiêu là một cơ sở của Tổng thống Iran. Kênh này cũng nói rằng các cuộc không kích đang nhắm vào những địa điểm mà từ đó Iran có thể tấn công Israel.

Không quân Mỹ cùng sát cánh với Israel trong chiến dịch tấn công Iran?

Cho đến nay chưa có thông tin về việc tên lửa được phóng vào Israel, và người dân Israel được yêu cầu ở gần các phòng trú ẩn an toàn nhưng chưa cần phải vào bên trong.