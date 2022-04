"Kho súng" Ukraine sắp cạn, phương Tây cấp tập gửi thêm vũ khí sát thương

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng NLAW của Anh (Ảnh: Getty).

"Sẽ có thêm nhiều lô viện trợ vũ khí sát thương tới Ukraine. Nhiều quốc gia đã đưa ra đề xuất mới hoặc cam kết tài chính nhiều hơn", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với các phóng viên sau cuộc họp của các nhà tài trợ ở London nhằm tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine.

Bộ trưởng Wallace nói rằng lô vũ khí mới nhất của Anh sẽ bao gồm pháo, đạn dược và tên lửa phòng không tầm xa hơn. Anh trước đó đã viện trợ hơn 4.000 vũ khí chống tăng NLAW cho Ukraine.

Đầu tuần này, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố trước nội các rằng, ông muốn gửi những vũ khí có khả năng "sát thương cao hơn" cho Ukraine, có thể bao gồm đạn pháo, tên lửa chống hạm và các hệ thống phòng không tiên tiến hơn. Hiện chưa rõ các hệ thống phòng không mà Anh dự định chuyển cho Ukraine có bao gồm các tên lửa vác vai, như các tên lửa "Stinger" đã được một số quốc gia NATO gửi tới, hay các khẩu đội tên lửa lớn hơn.

Thụy Điển tuần trước thông báo sẽ gửi thêm 5.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine, ngoài 5.000 vũ khí đã được cung cấp. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng yêu cầu lực lượng vũ trang nước này cung cấp 2.000 đạn pháo từ các kho dự trữ cho Ukraine.

Mức độ hiệu quả của các loại vũ khí do phương Tây gửi cho Ukraine vẫn đang gây tranh cãi. Chính phủ Ukraine tuyên bố đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Nga hơn so với con số do Moscow công bố, trong khi Nga tuyên bố chiến dịch quân sự vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Quân đội Nga tuyên bố đã đẩy lùi thành công các lực lượng Ukraine ở gần thủ đô Kiev và Nga đang rút quân để tập trung cho "giai đoạn cuối cùng của chiến dịch" nhằm tiến tới mục tiêu giải phóng hoàn toàn khu vực Donbass ở Đông Ukraine - nơi có các vùng lãnh thổ ly khai.

Theo Alexey Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đối với quân đội Ukraine, các lô vũ khí nước ngoài là rất cần thiết, vì ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine "gần như bị phá hủy hoàn toàn".

Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí do chiến dịch quân sự kéo dài của Nga. Các quan chức Ukraine cảnh báo kho vũ khí của nước này chỉ đủ sử dụng trong vài tuần.

Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Brussels, Bỉ hôm 24/3, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần hỗ trợ quân sự "không giới hạn" để bảo vệ người dân và các thành phố trước chiến dịch quân sự của Nga. Ông Zelensky nói rằng, Ukraine cần máy bay chiến đấu, xe tăng, vũ khí chống hạm và hệ thống phòng không cải tiến để đẩy lùi quân đội Nga khi cuộc xung đột bước sang tháng thứ hai.

Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh viện trợ vũ khí cho Ukraine là hành động nguy hiểm làm leo thang tình hình, đồng thời cảnh báo các đoàn xe chở vũ khí nước ngoài cho Kiev có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga.