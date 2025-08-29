Tổng thống Ukraine lên tiếng về con đường chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Chiến tranh có thể kết thúc theo hai cách: quân sự hoặc ngoại giao. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng Nga hiện không thể kiểm soát chúng ta. Tất cả chúng ta cũng đều hiểu rằng Ukraine, chỉ với vũ khí, không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình ngay lúc này. Họ thiếu phương tiện và chúng ta cũng vậy”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo hôm nay 29/8.

Theo Tổng thống Zelensky, việc chấm dứt xung đột có thể thực hiện bằng con đường quân sự hoặc ngoại giao, nhưng ngoại giao mang lại kết quả nhanh hơn với ít tổn thất hơn.

“Vì vậy, khi chúng ta nói về những gì xã hội và người dân tin tưởng, tôi nghĩ con đường ngoại giao nhanh hơn và ít tổn thất hơn con đường quân sự”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngày 25/8, Tổng thống Zelensky tuyên bố các phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để thảo luận về triển vọng đàm phán trong tương lai giữa Ukraine và Nga.

Ông Zelensky cũng kêu gọi đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga dưới bất cứ hình thức nào và vô điều kiện. Theo ông, đây là cách hiệu quả nhất nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Nga cảnh báo các đề xuất của phương Tây về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ làm tăng nguy cơ xung đột.

"Bảo đảm an ninh phải dựa trên việc đạt được sự hiểu biết chung có tính đến lợi ích an ninh của Nga", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trong cuộc họp báo hôm nay.

Theo bà Zakharova, các đề xuất đảm bảo an ninh hiện tại "mang tính phiến diện và rõ ràng được đưa ra để kiềm chế Nga".

"Các đề xuất này vi phạm nguyên tắc an ninh không thể chia cắt và gán cho Kiev vai trò là bên khiêu khích chiến lược trên biên giới Nga, làm tăng nguy cơ liên minh (NATO) tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với Nga", bà Zakharova cho biết.

Trước đó, Moscow tuyên bố Nga không ủng hộ các đề xuất của châu Âu và sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Các đồng minh châu Âu của Ukraine đang nỗ lực xây dựng một cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine, có thể là một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng và sẽ được thiết kế để bảo vệ Kiev khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28/8 kỳ vọng một khuôn khổ về các bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ được đưa ra ngay trong tuần tới, khi Kiev tiếp tục đàm phán với các đồng minh nhằm đạt được một cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ.

Các điều khoản nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine tới nay vẫn chưa ngã ngũ, khi đây được xem là một trong những yếu tố có thể tác động tới các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định một quân đội Ukraine hùng mạnh là yếu tố “nền tảng” cho bất kỳ bảo đảm an ninh nào trong tương lai.

“Tôi nhắc lại lập trường của Ukraine rằng các bảo đảm an ninh phải cụ thể, ràng buộc pháp lý và hiệu quả. Chúng phải đa tầng, bao gồm cả quân sự, ngoại giao, pháp lý và các cấp độ khác”, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa cho biết các quan chức phương Tây đang làm việc để xem xét các đảm bảo an ninh cho Kiev, hứa hẹn rằng bản dự thảo đầu tiên sẽ được chuẩn bị vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Kiev "hoàn toàn phản đối việc đổi lãnh thổ lấy hòa bình", mặc dù các báo cáo trước đó cho rằng Ukraine có thể đồng ý nhượng một phần lãnh thổ cho Moscow.

Tuần này, báo Politico đưa tin các nhà lãnh đạo châu Âu đang xem xét đề xuất về một vùng đệm rộng 40km giữa biên giới Nga và Ukraine trong trường hợp hai bên ngừng bắn. Vùng đệm này có khả năng được quân đội phương Tây tuần tra. Một cuộc thảo luận khác được cho là xoay quanh việc có sự tham gia của một quốc gia thứ ba trung lập để giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Về phía Nga, nước này phản đối việc thảo luận đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow ủng hộ cơ chế cam kết đảm bảo an ninh như đã nhất trí tại cuộc đàm phán với Ukraine ở Istanbul năm 2022, tức là có sự tham gia của Nga.

Nga tuyên bố không phản đối đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ khuôn khổ nào cũng phải có sự tham gia của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Moscow cũng kiên quyết phản đối việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nhắc lại rằng Nga tìm cách giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm cả việc khối này mở rộng về phía biên giới Nga.