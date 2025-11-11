Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Trong báo cáo tổng hợp chiến sự Ukraine ngày 10/11, các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ lưu ý rằng, tình hình ở các khu vực Pokrovsk và Mirnograd thuộc tỉnh Donetsk vẫn căng thẳng, khi quân đội Ukraine (AFU) đang nỗ lực giữ vững hai bên sườn của cái gọi là "vạc dầu", trong khi lực lượng Moscow vẫn tiếp tục tràn ngập.

Theo báo cáo, lực lượng Kiev gần đây được cho là đã giành lại Rodinske (phía bắc Pokrovsk) trong nỗ lực giữ vững sườn phía bắc, ngăn đối phương siết chặt gọng kìm.

Các nhà phân tích cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đang đồng thời tiến hành một cuộc phản công tại Pokrovsk và vùng ngoại ô phía tây để ngăn chặn sự đột phá tiếp theo của đối phương ở sườn phía nam của vòng vây.

Báo cáo viết: "Tốc độ tiến công của quân đội Nga (RFAF) ở phía bắc và phía tây Pokrovsk đã chậm lại trong những ngày gần đây, có thể là do các hoạt động phản công đang diễn ra của quân đội Ukraine".

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/11. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu hồng, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được (Ảnh: ISW).

Lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía đông và phía nam Pokrovsk, điều mà các chuyên gia ISW tin là có thể cho thấy RFAF đang cố gắng tạo ra một "mũi đột kích thứ yếu" để hỗ trợ các nỗ lực nhằm bao vây toàn bộ lực lượng Ukraine trong thành phố và cuối cùng buộc quân đội Ukraine phải rút lui hoặc đầu hàng.

RFAF cũng có khả năng duy trì kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường huyết mạch, gây phức tạp cho hậu cần của đối phương trong việc tiếp tế.

"Quân đội Nga dường như đang đồng thời nỗ lực hoàn thành việc bao vây toàn bộ và thu hẹp nó. Triển vọng và thời điểm của những nỗ lực này vẫn chưa rõ ràng", ISW nhận định.

Trước đó, sáng 10/11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng việc cung cấp hậu cần đến Mirnograd ở khu vực Donetsk gặp khó khăn, nhưng đang được thực hiện. Thông tin cho rằng quân đội Nga kiểm soát hỏa lực hoàn toàn các tuyến đường hậu cần của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, hay việc bao vây hoạt động của thành phố, là không đúng sự thật.

Báo cáo tối 10/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ, kể từ đầu ngày, đã xảy ra 156 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 59 cuộc theo hướng Pokrovsk.

Bản đồ chi tiết chiến sự Ukraine tại 2 thành phố song sinh Pokrovsk và Mirnograd ngày 10/11. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu hồng, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được (Ảnh: ISW).

Trái với các báo cáo tương đối lạc quan của Bộ Tổng tham mưu Ukraine và các chuyên gia của ISW, 2 nhà phân tích quân sự Christian Mölling and Andras Racz phát biểu trên kênh truyền hình ZDF của Đức chỉ rõ, việc Bộ chỉ huy Kiev rút quân khỏi Pokrovsk có thể bất khả thi do thời gian còn lại quá ít.

Theo 2 chuyên gia này, vòng vây xung quanh Pokrovsk và Mirnograd tiếp tục siết chặt. Bên trong "vạc dầu" là một số đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Ukraine, bao gồm Lữ đoàn 25 và 37. Các nguồn tin cho biết những đơn vị này có thể đã bắt đầu rút lui dù có lệnh của cấp trên hay không. Các vị trí của Lữ đoàn 155 và 92 AFU cũng đang bị tấn công.

Quân đội Nga lợi dụng sương mù để tràn ngập Pokrovsk, Ukraine bất lực không thể ngăn cản (Video: Telegram).

Họ nhấn mạnh: "Việc rút lui vội vã dưới mưa hỏa lực hầu như luôn dẫn đến tổn thất về nhân lực và trang thiết bị hạng nặng do không thể sơ tán kịp thời".

Các nhà báo của ZDF đặt câu hỏi: "Tại sao Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục lặp lại sai lầm chiến thuật, ra lệnh rút lui quá muộn, khi vị trí đã không còn khả năng giữ vững?". Phải chăng AFU nỗ lực "giữ vững hình ảnh ổn định bằng mọi giá, đồng thời đó cũng là biểu hiện của quán tính tư duy, nơi mỗi vị trí đều được coi là "có tính then chốt" và không thể từ bỏ".

ZDF cũng lưu ý, cuộc phản công của các đơn vị đặc nhiệm thuộc SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) và GUR (Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine) không làm thay đổi tình hình chiến thuật. Sự hiện diện của Trung tướng Kyrylo Budanov (người đứng đầu GUR) gần tiền tuyến được coi là một cử chỉ truyền thông hơn là biểu hiện của chỉ huy hệ thống.