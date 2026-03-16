Israel tuyên bố phá hủy chuyên cơ của cố Lãnh tụ Tối cao Iran (Ảnh: X).

Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Không quân Israel đã tập kích phá hủy một máy bay tại sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran trong đêm 15/3, rạng sáng 16/3.

Theo IDF, máy bay này từng được cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác của Iran sử dụng “để thúc đẩy việc mua sắm quân sự và quản lý quan hệ với các nước trong trục liên minh thông qua các chuyến bay trong nước và quốc tế”.

Quân đội Israel cho biết thêm việc phá hủy “tài sản chiến lược” này có thể làm suy yếu năng lực phối hợp của Iran với các lực lượng ủy nhiệm, cũng như vào khả năng xây dựng sức mạnh quân sự và khả năng phục hồi của Tehran.

Trước đó trong tháng này, Không quân Israel cũng đã tấn công và phá hủy 16 máy bay tại sân bay Mehrabad. Theo quân đội Israel, các máy bay này được Lực lượng Quds, đơn vị hoạt động bên ngoài lãnh thổ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), sử dụng để vận chuyển vũ khí và tiền mặt cho các nhóm vũ trang ủy nhiệm, trong đó nổi bật nhất là Hezbollah ở Li Băng.

Theo quân đội Israel, Iran đã di chuyển một số máy bay vào khu vực lưu trữ dành cho các máy bay ngừng hoạt động, nhằm khiến Israel khó nhận diện chúng hơn.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2. Con trai ông, Mojtaba Khamenei, được bổ nhiệm làm người kế nhiệm ông Khamenei vào đầu tuần trước, song kể từ đó đến nay ông chưa xuất hiện trước công chúng.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran chỉ mới đưa ra thông điệp bằng văn bản và được đăng tải trên truyền hình quốc gia hôm 13/3. Trong thông điệp đầu tiên này, ông kêu gọi đoàn kết dân tộc, tuyên bố trả thù cho những người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

Nhà lãnh đạo Iran cũng đề nghị các nước Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ quân sự của Mỹ, hoặc Iran sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở đó.

Trong thông điệp mới nhất đăng tải trên kênh Telegram tối 15/3, ông Mojtaba tiếp tục đề nghị Mỹ và Israel bồi thường trong bất cứ thỏa thuận nào.

“Chúng tôi sẽ đòi bồi thường, và nếu họ từ chối, chúng tôi sẽ lấy đi lượng tài sản của họ theo mức mà chúng tôi xác định, nếu điều đó không thể thực hiện được, chúng tôi sẽ phá hủy lượng tài sản tương đương của họ”, nhà lãnh đạo Iran viết.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua cho biết, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn khỏe mạnh và quản lý đất nước một cách mạnh mẽ.

Ngoại trưởng Araghchi khẳng định ông Mojtaba sẽ sớm xuất hiện trước công chúng. Ông nhấn mạnh: “Họ sẽ sớm thấy ông ấy. Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì với tân Lãnh tụ tối cao… Ông ấy đang thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.

Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định hệ thống quản trị của nước này không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân hay nhóm nào và cơ cấu này vẫn đang vận hành tốt.