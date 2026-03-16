Mỹ tốn 12 tỷ USD sau 2 tuần xung đột với Iran

Ô tô ở Iran bị thiêu rụi do cuộc không kích của Mỹ và Israel (Ảnh: Reuters).

“12 tỷ USD là con số mà tôi được báo cáo về số tiền đã được chi cho đến nay”, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett nói với đài truyền hình CBS ngày 15/3 về chi phí ước tính của Mỹ sau 2 tuần xung đột với Iran.

Ông nói thêm rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump dự tính sẽ cần phải đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn thêm nguồn ngân sách, cho rằng các kho dự trữ vũ khí hiện có là đủ để tiếp tục các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo rằng các cuộc ném bom vào Iran “sắp gia tăng mạnh mẽ”, cho thấy chi phí có thể tăng lên.

Về tiến độ thời gian, ông Hassett cho biết các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán chiến dịch không kích Iran có thể kéo dài 4-6 tuần và rằng Mỹ hiện đang đi trước kế hoạch.

Trả lời phỏng vấn truyền thông cuối tuần qua, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhận định, cuộc chiến với Iran “chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới”.

Ông Hassett bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc chiến gây ra mối đe dọa kinh tế đối với Mỹ. Ông nói, các thị trường tài chính định giá các hợp đồng năng lượng tương lai đã dự đoán một giải pháp nhanh chóng và giá năng lượng sẽ giảm mạnh, điều trái ngược với sự lo lắng của người tiêu dùng tại Mỹ về việc giá nhiên liệu tăng tại các trạm xăng.

Ông cho biết, chính phủ Mỹ đang mở rộng giấy phép cho các hoạt động tại Venezuela và đảm bảo các nguồn phân bón mới từ Morocco và Venezuela để bảo vệ nông dân Mỹ.

Về tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay do nguồn cung từ châu Á bị gián đoạn, ông cho biết chính quyền đang làm việc để cho phép nhiều tàu nước ngoài hơn vận chuyển nhiên liệu từ Vịnh Mexico tới Bờ Tây của Mỹ.

Ông cũng bác bỏ các cảnh báo của Iran về việc gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, nói rằng vị thế của Mỹ như một nhà sản xuất dầu lớn khiến nước này có khả năng chống chịu cao hơn nhiều so với thời kỳ khủng hoảng năng lượng thập niên 1970.

“Nền kinh tế Mỹ sẽ không bị tổn hại bởi những gì người Iran đang làm. Chúng tôi có rất rất nhiều dầu”, ông nhấn mạnh.

Mỹ và Israel đã phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2. Cuộc xung đột đã khiến hơn 1.300 ở Iran thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và một số quan chức cấp cao khác.

Trong khi đó, 14 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Đến nay, mục tiêu thực sự của Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran vẫn chưa thực sự rõ ràng. Những tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về mục tiêu của cuộc chiến đã thay đổi từ việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, sang làm suy yếu tên lửa của nước này, và hiện nay là đe dọa cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran liên quan đến vận tải qua eo biển Hormuz.

Trong khi Tổng thống Trump kêu gọi một số nước tham gia liên minh hộ tống quân sự cho các tàu thương mại qua eo biển Hormuz, một số nước tỏ ra dè dặt với đề xuất, số khác dường như âm thầm trực tiếp đàm phán với Tehran nhằm bảo đảm lối đi an toàn qua eo biển chiến lược này.