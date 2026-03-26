Tổng thống Putin: Hệ quả xung đột Iran có thể tương đương đại dịch Covid-19

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc xung đột hiện nay giữa Iran và Mỹ - Israel đang gây ra những thiệt hại đáng kể cho hệ thống logistics quốc tế, các chuỗi sản xuất và cung ứng, đồng thời gây áp lực nặng nề lên các doanh nghiệp trong lĩnh vực hydrocarbon, kim loại và phân bón.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Moscow hôm 26/3, Tổng thống Putin chia sẻ thêm rằng ngay cả những bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột dường như cũng không thể tiên liệu được điều gì, và đối với những bên quan sát bên ngoài thì điều này lại càng khó khăn hơn.

“Dường như ngay cả những bên tham gia xung đột cũng không thể dự đoán được điều gì, và đối với chúng tôi thì điều đó còn khó khăn hơn. Tuy nhiên, đã có những đánh giá cho thấy có thể so sánh tình hình này với đại dịch Covid-19. Xin nhắc lại rằng đại dịch đó đã làm chậm đáng kể sự phát triển của tất cả các khu vực và các châu lục, không có ngoại lệ”, ông nhấn mạnh.

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đã kéo dài 4 tuần và tiếp tục dấu hiệu leo thang khi lập trường đàm phán giữa các bên vẫn rất khác biệt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cảnh báo, nguy cơ xung đột tại Trung Đông có thể lan rộng hơn nữa vẫn hiện hữu.

"Vẫn tồn tại rủi ro rằng cuộc xung đột có thể mở rộng thêm. Có nguy cơ xảy ra những hệ quả kinh tế hết sức tiêu cực, đối với cả các quốc gia trong khu vực lẫn nền kinh tế toàn cầu", ông nhấn mạnh.

"Trên thực tế, đây là những mối nguy hiểm đã hiện hữu. Và đây chính là những hệ quả mà tất cả mọi người vẫn đang phải đối mặt và tìm cách giảm thiểu ở mức thấp nhất", ông Peskov nói thêm.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga hy vọng các nỗ lực đang được thực hiện sẽ hướng toàn bộ tiến trình này tới một giải pháp hòa bình. Ở thời điểm hiện tại, bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được một nghị quyết hòa bình cho cuộc xung đột đều xứng đáng được ủng hộ và được hoan nghênh, ông Peskov chỉ rõ.

Tuy nhiên, triển vọng chấm dứt xung đột ở Trung Đông hiện vẫn khá mong manh khi các bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Iran bác tin đang đàm phán với Mỹ, đồng thời tuyên bố chỉ chấm dứt xung đột khi đối phương đáp ứng 5 điều kiện, trong đó có việc công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz, cam kết không lặp lại các hành động thù địch.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay hối thúc Iran “đàm phán nghiêm túc trước khi quá muộn”.

Báo Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một "đòn giáng cuối cùng" nhắm vào Iran, trong đó có thể bao gồm việc sử dụng bộ binh và một chiến dịch ném bom quy mô lớn.

Các phương án quân sự bao gồm: Kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran; Kiểm soát đảo Larak, nơi đặt các hầm trú ẩn và máy bay chiến đấu của Iran giúp Tehran kiểm soát eo biển Hormuz; Kiểm soát đảo Abu Musa và 2 hòn đảo nhỏ hơn gần lối vào phía tây của eo biển; Phong tỏa hoặc bắt giữ các tàu đang xuất khẩu dầu của Iran ở phía đông eo biển.