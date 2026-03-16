Tổng thống Trump cảnh báo NATO nếu không hỗ trợ mở eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Những quốc gia được hưởng lợi từ eo biển Hormuz thì việc họ giúp bảo đảm rằng không có điều gì xấu xảy ra ở đó là hoàn toàn hợp lý. Nếu không có phản hồi hoặc nếu đó là phản hồi tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tồi tệ cho tương lai của NATO”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ngày 15/3.

“Chúng tôi luôn ở đó vì NATO. Sẽ rất thú vị để xem quốc gia nào sẽ không giúp chúng tôi trong một nhiệm vụ rất nhỏ, đó là chỉ giữ cho eo biển được mở”, ông Trump sau đó nhắc lại khi từ bang Florida trở về Nhà Trắng trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại sự thất vọng vì Thủ tướng Anh Keir Starmer, không ủng hộ ngay lập tức chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

“Vương quốc Anh có thể được coi là đồng minh số một, lâu đời nhất. Khi tôi yêu cầu họ tham gia, họ không muốn tham gia. Ngay khi chúng tôi về cơ bản đã xóa bỏ năng lực gây nguy hiểm của Iran, họ mới nói sẽ điều 2 tàu đến. Chúng tôi cần những con tàu này trước khi chiến thắng, chứ không phải sau khi chúng tôi chiến thắng”, ông cho biết.

Tổng thống Trump cũng nhắc đến sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và lưu ý: “Bây giờ chúng ta sẽ xem liệu họ có giúp chúng ta hay không. Bởi vì từ lâu tôi đã nói rằng chúng ta sẽ ở đó vì họ nhưng họ sẽ không ở đó vì chúng ta”.

Khi được hỏi ông đang tìm kiếm loại hỗ trợ nào, ông trả lời: “Bất cứ điều gì cần thiết, bao gồm cả tàu quét thủy lôi”.

Ông cũng gợi ý các đồng minh có thể giúp đối phó với “những mối đe dọa đến từ bờ biển Iran”, ám chỉ các lực lượng Iran đã sử dụng máy bay không người lái và thủy lôi hải quân ở Vịnh Ba Tư.

NATO là liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Đến nay, liên minh này vẫn đứng ngoài chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump cuối tuần qua đã đề nghị một số quốc gia trong đó có Trung Quốc, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz bằng cách điều tàu chiến hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển đang bị Iran kiểm soát này.

Chủ nhân Nhà Trắng hối thúc Trung Quốc hỗ trợ. “Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp, bởi vì Trung Quốc nhận 90% lượng dầu của mình từ eo biển Hormuz", ông nói và cho biết ông có thể hoãn một hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng tới.

Ông cho hay, Mỹ đã nhận được “một số phản hồi tích cực” sau khi liên hệ với các quốc gia để hỏi liệu họ có sẵn sàng giúp bảo vệ eo biển Hormuz hay không.

Ông Trump từ chối nêu tên các quốc gia cụ thể mà chính quyền của ông đã liên hệ. “Chúng tôi đã liên hệ vào hôm nay và tối qua, và chúng tôi đã nhận được một số phản hồi tích cực. Nhưng cũng có vài nước không muốn tham gia”, ông cho hay.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Một số quốc gia có tàu quét thủy lôi, điều đó rất tốt. Một số quốc gia có những loại tàu nhất định có thể giúp chúng tôi. Một số quốc gia sẽ rất hữu ích. Tôi thực sự đang yêu cầu những quốc gia này tham gia và bảo vệ chính lãnh thổ của họ, bởi vì đó là lãnh thổ của họ. Đó là nơi họ nhận được nguồn năng lượng của mình. Và họ nên đến và giúp chúng tôi bảo vệ nó”.

Tuy nhiên, Australia, Nhật Bản chính thức xác nhận sẽ không cử tàu quân sự đến eo biển Hormuz theo đề nghị.