Thủ tướng Israel bác tin đồn "bị thương hoặc thiệt mạng"

Thủ tướng Israel bác tin đồn thiệt mạng (Ảnh: Times of Israel).

Trong một đoạn video được quay tại một quán cà phê gần Jerusalem hôm 15/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được nhìn thấy đang gọi cà phê và bác bỏ tin đồn về cái chết của mình.

“Tôi đang chết vì thèm cà phê. Tôi đang chết vì người dân của tôi. Họ đang hành xử thế nào? Bạn có muốn đếm số ngón tay không?”, ông Netanyahu nói, trước khi giơ tay lên và đếm các ngón tay của mình, giữa lúc có những tin đồn lan truyền trên mạng vào cuối tuần về số ngón trên bàn tay của ông.

Đề cập đến cuộc xung đột đang diễn ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi người dân Israel luôn cảnh giác và tuân thủ các quy trình an toàn khi có cảnh báo tên lửa.

“Chúng tôi đang làm những điều mà lúc này tôi chưa thể chia sẻ, nhưng chúng tôi đang tấn công Iran rất mạnh, và cả Li Băng”, ông nói, nhấn mạnh quy mô của chiến dịch quân sự hiện tại.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện ở quán cà phê, bác bỏ tin đồn thiệt mạng (Video: RT).

Quân đội Israel ngày 15/3 tuyên bố, chiến dịch không kích của họ vào Iran dự kiến kéo dài ít nhất 3 tuần nữa khi vẫn còn hàng nghìn mục tiêu cần tấn công.

“Chúng tôi còn hàng nghìn mục tiêu phía trước. Chúng tôi đã sẵn sàng, phối hợp với các đồng minh Mỹ, với các kế hoạch kéo dài ít nhất khoảng 3 tuần nữa. Và chúng tôi còn những kế hoạch sâu hơn cho thậm chí ba tuần tiếp theo sau đó", người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel Effie Defrin nói.

Sau các cuộc tập kích khiến hàng loạt quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng, Israel đang tập trung vào việc phá hủy ngành công nghiệp quân sự của Iran.

Các quan chức cho biết chiến dịch hiện tại khác với cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái và có quy mô lớn hơn nhiều.

Trong cuộc chiến trước đó, Israel tìm cách đối phó với việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân, thì hiện tại Israel tìm cách làm suy yếu một cách có hệ thống toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng của Iran, bao gồm năng lực tên lửa đạn đạo, bên cạnh chương trình hạt nhân của nước này.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Iran rất rộng lớn, với nhiều cơ quan quân sự và các công ty tư nhân sản xuất các hệ thống vũ khí bao gồm tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không, vũ khí hải quân, năng lực tác chiến mạng và thậm chí cả vệ tinh do thám.

Israel từng nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp quân sự của Iran trước đây, bao gồm vào tháng 10/2024 khi không quân Israel ném bom các nhà máy sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tầm xa. Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm ngoái, Israel một lần nữa tấn công nhiều địa điểm được Iran sử dụng để chế tạo tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác.

Hiện nay, Israel sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ sở nào mà Iran sử dụng để phát triển vũ khí, trên toàn bộ chuỗi sản xuất. Sau hơn 2 tuần, Israel đã tấn công hơn 1.700 tài sản thuộc ngành công nghiệp quân sự của Iran. Các quan chức cho biết những cuộc tấn công này đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran.

Israel cũng đang nhắm mục tiêu vào chương trình hạt nhân của Iran, tấn công nhiều mục tiêu liên quan đến việc phát triển vũ khí nguyên tử, bao gồm các địa điểm nghiên cứu - phát triển và các công ty chế tạo nhiều bộ phận khác nhau.