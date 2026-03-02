Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Israel tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah ở Li Băng

(Dân trí) - Israel cho biết họ đang tấn công Hezbollah trên khắp Li Băng nhằm đáp trả vụ tập kích bằng rocket và máy bay không người lái của lực lượng này trước đó.

Minh Phương
Theo Aljazeera
