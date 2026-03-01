Mỹ công bố thương vong trong chiến dịch không kích Iran

Trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1/3 cho biết, 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Iran.

Đây là những thương vong đầu tiên của Mỹ được báo cáo trong cuộc xung đột với Iran kể từ sáng 28/2. Con số này thấp hơn nhiều so với thông tin lan truyền rằng số quân nhân Mỹ thiệt mạng và bị thương là hơn 200.

CENTCOM không cung cấp thêm chi tiết về nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng thương vong của các quân nhân Mỹ.

Trong ngày qua, Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

“Một số người khác bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não, và đang trong quá trình trở lại nhiệm vụ. Các hoạt động tác chiến lớn vẫn đang tiếp diễn và nỗ lực đáp trả của chúng tôi vẫn đang được triển khai”, CENTCOM cho biết.

Ngoài ra, CENTCOM cũng phủ nhận các tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đã bị trúng tên lửa đạn đạo.

“USS Abraham Lincoln không bị trúng tên lửa. Các tên lửa Iran phóng đi thậm chí còn không đến gần”, CENTCOM cho hay.

Tuyên bố cho biết thêm: “USS Abraham Lincoln tiếp tục phóng máy bay để hỗ trợ chiến dịch không ngừng nghỉ của CENTCOM nhằm bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa từ Iran”.

Trước đó, IRGC tuyên bố tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đang triển khai ở Trung Đông đã bị trúng 4 tên lửa đạn đạo trong một cuộc tấn công đáp trả của Tehran.

Ở chiều ngược lại, CENTCOM nói quân đội Mỹ đã tấn công một tàu hải quân Iran và con tàu đang “chìm xuống đáy Vịnh Oman”.

“Một tàu hộ tống lớp Jamaran của Iran đã bị lực lượng Mỹ tấn công khi bắt đầu Chiến dịch Cơn thịnh nộ. Con tàu hiện đang chìm xuống đáy Vịnh Oman tại một cầu cảng ở Chah Bahar. Như Tổng thống Donald Trump đã nói, các thành viên của lực lượng vũ trang Iran, IRGC và cảnh sát Iran phải hạ vũ khí”, CENTCOM cho biết.

Vào thời điểm tàu Jamaran được hạ thủy năm 2010, tàu có khả năng chở hơn 120 người và có thể được trang bị tên lửa đất đối không, ngư lôi và các khẩu pháo hải quân hiện đại.

Iran hiện chưa bình luận về thông tin của CENTCOM.

Giao tranh tiếp tục diễn ra sau khi Mỹ, Israel hiệp đồng không kích Iran sáng 28/2 ngay cả khi các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra. Iran xác nhận cuộc không kích đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số chỉ huy quân sự cấp cao của nước này thiệt mạng.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả không giới hạn Mỹ, Israel với làn sóng tập kích đầu tiên nhằm vào Israel và hàng loạt căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú ở khu vực Trung Đông.