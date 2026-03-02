Tổng thống Trump cảnh báo chiến dịch không kích Iran kéo dài nhiều tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Ngay từ đầu, chiến dịch được dự tính là một quá trình kéo dài 4 tuần. Chúng tôi dự tính sẽ là khoảng 4 tuần”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông qua điện thoại hôm 1/3.

Ông giải thích: “Chiến dịch dù mạnh, nhưng đó là một quốc gia lớn, sẽ mất 4 tuần, hoặc ít hơn”.

“Các hoạt động tác chiến vẫn đang tiếp diễn vào thời điểm này, với toàn bộ sức mạnh, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng ta được hoàn thành”, ông nói, nhưng không nêu thêm chi tiết mục tiêu đó là gì.

Những phát biểu của ông cho thấy tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về thời gian mà chính quyền dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có khả năng tiếp diễn.

Ông Trump cũng cho biết ông có thể sớm có thêm một bài phát biểu công khai khi các hoạt động quân sự tại Iran đang diễn ra.

“Tôi đang chuẩn bị để làm điều đó”, ông nói khi được hỏi liệu có kế hoạch phát biểu thêm để cập nhật về các cuộc tấn công hay không.

Ông Trump thừa nhận quân đội Mỹ có thể hứng chịu thêm thương vong khi chiến dịch tiếp diễn.

“Đáng buồn là có lẽ sẽ còn thêm thương vong trước khi mọi việc kết thúc. Đó là thực tế. Có thể sẽ còn nữa. Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để điều đó không xảy ra”, ông nói.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 5 người khác bị thương kể từ khi Mỹ phối hợp với Israel mở chiến dịch không kích Iran sáng 28/2.

Ông Trump hôm qua cũng đưa ra thêm chi tiết về lý do ông quyết định chọn phương án hành động quân sự nhằm vào Iran.

“Họ không sẵn sàng dừng nghiên cứu hạt nhân. Họ không sẵn sàng tuyên bố rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân”, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Những phát biểu của ông Trump đánh dấu lời giải thích trực tiếp nhất mà ông đưa ra kể từ khi công bố chiến dịch vào sáng sớm hôm qua, nhưng dường như mâu thuẫn với các bình luận công khai từ phía chính quyền Iran trước các cuộc đàm phán tại Geneva tuần trước.

“Những niềm tin cốt lõi của chúng tôi hoàn toàn rõ ràng: Iran sẽ không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phát triển vũ khí hạt nhân; và người dân Iran chúng tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ quyền khai thác những lợi ích của công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình cho người dân mình”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên X vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Mỹ có kế hoạch dừng các cuộc không kích nếu Iran quay lại bàn đàm phán hay không, ông chỉ đưa ra rất ít chi tiết.

“Tôi không biết. Nếu họ có thể làm chúng tôi hài lòng, chúng tôi sẵn sàng cân nhắc. Nhưng họ đã không thể làm được điều đó”, ông nói.

Chiến dịch của Mỹ, Israel không kích Iran đến nay tiếp tục vấp phải sự chỉ trích quốc tế và làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông.