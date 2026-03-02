Các quan chức cấp cao nào của Iran thiệt mạng khi Mỹ - Israel không kích?

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 1/3 đưa tin Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, và Bộ trưởng Quốc phòng, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel hôm 28/2.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đã xác nhận sự ra đi của Đô đốc Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, và Thiếu tướng Mohammad Pakpour, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 1/3 đưa tin thêm 7 chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Trong số đó có Mohammad Shirazi, người đứng đầu văn phòng quân sự của Lãnh tụ Tối cao, và Salah Asadi, quan chức tình báo cấp cao. Đây những người mà trước đó Israel cho biết đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Ông Ali Khamenei, 86 tuổi, Lãnh tụ Tối cao của Iran trong hơn 3 thập niên, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào dinh thự của ông hôm 28/2.

Ông Khamenei nắm quyền tối cao đối với mọi nhánh của chính phủ, quân đội và hệ thống tư pháp, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo tinh thần của đất nước.

Trong thời gian cầm quyền, ông Khamenei đã duy trì lập trường cứng rắn với phương Tây. Trong hàng chục năm, Iran đã đối mặt với các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Ông Khamenei từng gọi Mỹ là “kẻ thù số một” của Iran, với Israel theo phía sau.

Trong hàng chục năm cầm quyền, ông Khamenei củng cố hệ thống lãnh đạo của các “giáo sĩ”, tức các giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia.

Đồng thời, ông Khamenei xây dựng Lực lượng Vệ binh Cách mạng thành lực lượng hùng mạnh, với các đơn vị tinh nhuệ nhất của Iran và có trách nhiệm giám sát chương trình tên lửa đạn đạo.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran Mohammad Pakpour

Tướng Mohammad Pakpour, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Ảnh: AFP).

Thiếu tướng Mohammad Pakpour được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào tháng 6 năm 2025, kế nhiệm Thiếu tướng Hossein Salami.

Với bằng tiến sĩ về địa lý chính trị, ông Pakpour thăng tiến nhanh chóng trong hàng ngũ của IRGC, chỉ huy lực lượng bộ binh và đơn vị đặc nhiệm Saberin trước khi nắm quyền chỉ huy cao nhất.

Các quan chức Israel từng cáo buộc ông giám sát các hoạt động tên lửa và máy bay không người lái chống lại Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh

Tướng Nasirzadeh, Bộ trưởng Quốc phòng Iran (Ảnh: Reuters).

Thiếu tướng Aziz Nasirzadeh gia nhập lực lượng không quân Iran từ năm 19 tuổi và từng lái máy bay chiến đấu F-14 trong chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988). Ông thăng tiến qua các vị trí chỉ huy cấp cao và được bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran vào năm 2021.

Sau khi Tổng thống Masoud Pezeshkian đắc cử năm 2024, tướng Nasirzadeh được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng và nhận được sự phê chuẩn của quốc hội vào tháng 8/2024 với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất.

Các quan chức Israel cho rằng ông Nasirzadeh chịu trách nhiệm giám sát việc sản xuất tên lửa và các ngành công nghiệp vũ khí tầm xa, cũng như các cấu trúc nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Iran.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi (Ảnh: Wana News Agency).

Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi mới được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran vào ngày 13/6/2025, thay thế ông Mohammad Bagheri, người đã thiệt mạng trong cuộc chiến hồi tháng 6 năm ngoái.

Ông chỉ mới đảm nhận vị trí lãnh đạo quân sự cao nhất của Iran trong thời gian ngắn trước khi được xác nhận đã tử vong trong đợt không kích mới nhất của Mỹ và Israel.

Đô đốc Ali Shamkhani

Đô đốc Ali Shamkhani là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran (Ảnh: Getty).

Đô đốc Ali Shamkhani là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Sau cuộc tấn công của Israel vào tháng 6 năm ngoái, Lãnh tụ Tối cao đã thành lập Hội đồng Quốc phòng Iran để quản lý các vấn đề quân sự trong thời chiến, do Đô đốc Shamkhani đứng đầu.