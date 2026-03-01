Dubai hóa "thành phố ma" sau các cuộc tập kích từ Iran

Khói bốc lên từ một khách sạn ở Dubai trong bối cảnh Iran đáp trả Mỹ, Israel (Ảnh: Reuters).

Dubai hóa "thành phố ma"

Vào một cuối tuần mùa đông, mùa cao điểm du lịch, các bãi biển, trung tâm thương mại của Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất UAE) thường chật kín người.

Tuy nhiên, mọi thứ đã nhanh chóng thay đổi vào cuối tuần này. Các tuyến đường phần lớn vắng vẻ và bầu trời không còn dòng máy bay liên tục cất và hạ cánh như thường lệ. Khu Dubai Marina, vốn thường đầy du thuyền và các bữa tiệc trên thuyền, trở nên tĩnh lặng bất thường trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Mỹ, Israel với Iran kể từ sáng 28/2.

Đối với nhiều cư dân, cảm giác này giống như quay trở lại thời kỳ phong tỏa vì Covid-19 cách đây 6 năm, khi một trong những trung tâm trung chuyển nhộn nhịp nhất thế giới đột ngột rơi vào im lặng. Các trường học trong thành phố một lần nữa chuyển sang học trực tuyến và các gia đình ở trong nhà.

“Chúng tôi cảm thấy như thời Covid-19. Yên tĩnh, trời nắng, chim hót và không có tiếng xe cộ hay máy bay bay qua”, một phóng viên hiện trường cho biết.

Một số cư dân vội vã đến siêu thị để tích trữ hàng hóa. Các ứng dụng giao hàng tạp hóa báo cáo tình trạng chậm trễ khi nhu cầu tăng vọt. Ở những khu phố vốn đông đúc đến tận tối muộn, đường phố trở nên vắng lặng.

Với việc không phận UAE bị đóng cửa, một số người đã lái xe đến những khu vực yên tĩnh hơn trong nước. Tại Hatta, gần biên giới Oman, ít nhất một khách sạn đã biến phòng hội nghị thành nơi trú ẩn tạm thời cho du khách đã trả phòng nhưng không thể bay về nước. Một số khách mới đến cho biết họ đang chuyển gia đình khỏi những khu vực của Dubai từng bị tấn công.

Những người khác đã đi đường bộ sang Oman, ít nhất trong thời gian đầu là quốc gia duy nhất trong khu vực chưa bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran nhằm đáp trả nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel. Tuy nhiên, vào hôm nay 1/3, giới chức trách Oman cho biết 2 máy bay không người lái đã nhắm vào một cảng tại đây.

Dubai, một thành phố vốn tự hào về sự an toàn và ổn định, không có hầm trú bom công cộng. Thay vào đó, nhiều cư dân đã qua đêm hôm 28/2 trong các bãi đỗ xe ngầm. Các bậc phụ huynh cố gắng che chở những đứa trẻ lo lắng khỏi thực tế về các vụ nổ trên bầu trời.

Một số người nói với con trai và con gái nhỏ của họ rằng những tiếng nổ đó là pháo hoa hoặc đại bác Ramadan theo truyền thống ở các quốc gia Hồi giáo.

Nỗi ám ảnh của du khách

Một trong những hình ảnh ám ảnh nhất là vụ máy bay không người lái đánh trúng khách sạn Fairmont trên đảo Palm Jumeirah vào lúc hoàng hôn - hòn đảo nhân tạo là nơi có các khách sạn 5 sao và một số cư dân giàu có nhất Dubai.

Đến tối, cảnh sát đã phong tỏa khu vực khi các đội công nhân quét dọn kính vỡ trên đường. Một phần mặt tiền tòa nhà bị ám đen và hư hại rõ rệt.

Derek Thompson, một du khách người Scotland đang lưu trú tại khách sạn, cho biết anh và gia đình đang ăn tối vào khoảng 18h30 ngày 28/2 thì nghe thấy một vụ nổ cực lớn.

“Đó là một vụ nổ kinh hoàng, và chúng tôi lập tức chạy tìm chỗ trú ẩn. Chúng tôi nghĩ sẽ có thêm một vụ nữa, nên đã chạy ra bãi biển để tránh xa các tòa nhà, vì chúng tôi lo chúng có thể sập”, anh kể lại.

Sau khi quay lại phòng và ngửi thấy mùi khói, gia đình anh thu dọn hành lý và trả phòng sớm. Với việc không phận bị đóng cửa, rời khỏi đất nước không còn là một lựa chọn.

Thompson cho biết anh đã theo dõi căng thẳng trong khu vực nhưng chưa bao giờ tưởng tượng Dubai lại bị tấn công trực tiếp. Vợ anh, Victoria, người thường xuyên đến thăm thành phố, mô tả trải nghiệm này là kinh hoàng và nói rằng hiện cô không chắc khi nào mình mới cảm thấy đủ yên tâm để quay lại.

Melissa Nicol, một du khách đến từ Tây Ban Nha, chuẩn bị rời Dubai thì không phận bị đóng cửa nên cô buộc phải quay lại khách sạn. Cô đã nhận phòng tại khách sạn Five, chỉ cách Fairmont vài bước chân. Sau khi Fairmont bị tấn công, còi báo động vang lên và các khách được sơ tán xuống tầng hầm, nơi họ đã qua đêm.

Sáng 28/2, Mỹ và Israel phối hợp thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran cả từ trên biển và trên không. Cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt mục tiêu ở các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa kết thúc một vòng đàm phán ở Geneva thông qua vai trò trung gian của Oman và dự kiến nối lại đàm phán vào tuần tới.

Cuộc tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy quân đội của Iran thiệt mạng.

Iran đã ngay lập tức đáp trả thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở khắp Trung Đông. Theo truyền thông, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Ả rập Xê út đều bị nhắm mục tiêu.

Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động thù địch ngay lập tức.