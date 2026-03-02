Khói lửa khắp Trung Đông khi Mỹ - Israel và Iran "ăn miếng, trả miếng"

Các cuộc tấn công do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran đã leo thang vào ngày 28/2, với các đòn trả đũa của Tehran đã lan sang nhiều quốc gia trên khắp khu vực Vùng Vịnh.

Một chiếc du thuyền lướt qua cột khói bốc lên từ cảng Jebel Ali, phía nam Dubai (Ảnh: AFP).

Chỉ vài giờ sau khi chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào hơn 6 quốc gia, từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đến Bahrain. Iran cho biết họ nhắm mục tiêu vào các căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông.

Hỏa lực lao trúng tòa nhà cao tầng ở Bahrain (Video: RT).

Giờ đây, các khách sạn hạng sang và trung tâm mua sắm, các tòa nhà chung cư cao tầng, các nhà ga khởi hành sân bay hiện đại đang bị tập kích khi những lỗ hổng xuất hiện trong hệ thống phòng không của các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh.

Những nơi này chưa bao giờ được xây dựng với viễn cảnh rằng một ngày nào đó chúng sẽ phải đối phó với máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Các tên lửa bị đánh chặn làm sáng rực trên bầu trời Dubai, một điểm du lịch nổi tiếng, và mảnh vỡ của chúng dường như đã gây ra hỏa hoạn cùng các sự cố khác. Khu nghỉ dưỡng sang trọng nổi tiếng của Fairmont trên đảo Palm đã bị trúng đạn.

Tình trạng hỗn loạn cũng xảy ra tại các sân bay khi hàng loạt chuyến bay bị hủy và máy bay phải khẩn trương rời khỏi không phận Trung Đông.

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy trong một tòa nhà sau cuộc tấn công tại thủ đô Manama của Bahrain (Ảnh: Reuters).

Chính phủ UAE đã chỉ đạo các trường học và đại học chuyển sang hình thức học trực tuyến trong 3 ngày kể từ hôm 2/3. Chính phủ cũng kêu gọi các công ty tư nhân cho phép nhân viên làm việc từ xa đến hết ngày 3/3.

Trung Đông chìm trong khói lửa chiến sự dồn dập (Video: AP).

Các nhân viên an ninh và phòng vệ dân sự đứng bên ngoài khách sạn Crowne Plaza bị hư hại (Ảnh: AFP).

Một khách sạn Crowne Plaza tại Manama, thủ đô của Bahrain, đã bị hư hại sau khi trúng hỏa lực.

Theo văn phòng truyền thông thành phố Dubai, “mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không” đã rơi xuống một cầu cảng ở phía nam Dubai nhưng không gây thương vong.

Khói bốc lên nghi ngút từ cảng Jebel Ali của Dubai sau một cuộc tập kích (Ảnh: Reuters).

Khói cũng được nhìn thấy bốc lên từ cảng Jebel Ali của Dubai sau cuộc tấn công. Giới chức cho biết nguyên nhân là do mảnh đạn từ vụ đánh chặn trên không.

Khói được phát hiện bốc lên từ ít nhất một tòa nhà ở khu Palm Jumeirah nổi tiếng của Dubai (Ảnh: Reuters).

Hiện trường một cuộc tấn công ở Doha, Qatar (Ảnh: Reuters).

Một tên lửa bị đánh chặn ở Qatar (Ảnh: Reuters).

Một tòa nhà bị hư hại do hỏa lực tại Juffair, Manama, Bahrain (Ảnh: Reuters).

Một tòa nhà bị hư hại tại Seef, Manama, Bahrain (Ảnh: Reuters).

Tòa nhà bốc cháy do trúng hỏa lực ở Seef, Manama, Bahrain (Ảnh: Reuters).

Khói bao phủ một khu công nghiệp ở Dubai, UAE (Ảnh: Reuters).

Mỹ và Israel đã tiến hành không kích mục tiêu ở Tehran, Iran (Ảnh: Reuters).

Hiện trường vụ tập kích tên lửa của Iran vào một tòa nhà tại Tel Aviv, Israel (Ảnh: Reuters).