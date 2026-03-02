Lầu Năm Góc công bố thông tin về việc phá hủy các máy bay phản lực và máy bay không người lái cảm tử của Iran. Trên trang mạng xã hội của Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng), Mỹ đăng tải hình ảnh các vũ khí của nước này khai hỏa mà Washington mô tả là nhằm vào mục tiêu của Iran.

Mỹ công bố video tập kích phá hủy tiêm kích Iran (Video: RT).

Theo các hình ảnh, Mỹ đã triển khai hàng loạt vũ khí trong các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran ngày 28/2, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tiêm kích tàng hình và lần đầu tiên trong tác chiến, các UAV tự sát được thiết kế dựa trên mẫu của Iran.

Máy bay ném bom

Khi Lầu Năm Góc tăng cường không kích các mục tiêu quân sự của Iran, họ đã điều động máy bay ném bom tàng hình B-2 từ Mỹ để tấn công các cơ sở tên lửa kiên cố dưới lòng đất của Iran bằng bom 900kg.

Máy bay ném bom B-2 của Mỹ xuất kích tấn công Iran (Video: Bộ Quốc phòng Mỹ).

B-2, mẫu máy bay cánh bay trị giá 2 tỷ USD do Northrop Grumman chế tạo, từng đóng vai trò then chốt trong các đòn tập kích vào cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025. Với sải cánh 52,4m và thiết kế tàng hình, B-2 có thể bay 6.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu, dù phần lớn nhiệm vụ yêu cầu tiếp dầu nhiều lần trên không.

Máy bay không người lái

Quân đội Mỹ cho biết họ đã sử dụng các UAV có thiết kế giống với LUCAS do Spektreworks (có trụ sở tại Phoenix, Arizona) sản xuất, dựa trên các hình ảnh do Lầu Năm Góc công bố.

Lần đầu tiên, UAV sử dụng các drone tấn công một chiều được thiết kế dựa trên mẫu Shahed của Iran, theo Lầu Năm Góc.

Mỗi chiếc LUCAS có giá khoảng 35.000 USD. UAV này ngày càng trở thành thành phần quan trọng trong chiến sự, đặc biệt sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine thúc đẩy Mỹ và các nước khác theo đuổi chiến lược mới nhằm duy trì số lượng lớn vũ khí tương đối rẻ sẵn sàng sử dụng. Mỹ cũng triển khai các drone MQ-9 Reaper đắt tiền hơn cùng các hệ thống chống UAV.

Tên lửa Tomahawk

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk là loại tên lửa tầm xa thường được phóng từ biển để tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương. Tên lửa hành trình Tomahawk có điều khiển chính xác có thể tấn công mục tiêu cách xa 1.600km, kể cả trong không phận được phòng thủ dày đặc. Tên lửa dài 6,1m, sải cánh 2,5m và nặng khoảng 1.500kg.

Mỹ tung video khai hỏa tên lửa vào mục tiêu (Video: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Bộ phận Raytheon thuộc tập đoàn RTX sản xuất tên lửa Tomahawk, loại không mang đầu đạn hạt nhân, có thể phóng từ đất liền hoặc trên biển. Theo dữ liệu ngân sách Lầu Năm Góc, Mỹ dự kiến mua 57 quả trong năm 2026, với giá trung bình 1,3 triệu USD mỗi quả. Đồng thời, Mỹ cũng đang chi hàng triệu USD để nâng cấp và cải tiến hệ thống dẫn đường cùng các thành phần khác.

Một thỏa thuận gần đây giữa Raytheon và Lầu Năm Góc nhằm tăng sản lượng Tomahawk lên 1.000 quả mỗi năm.

Tiêm kích

CENTCOM đã công bố hình ảnh và video cho thấy tiêm kích F/A-18 và F-35 được sử dụng trong các đòn tấn công vào Iran.

F-35 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, có khả năng tránh bị radar phát hiện và mang theo vũ khí dẫn đường chính xác. Mỹ đã triển khai F-35 rộng rãi tại Trung Đông. F-18, do Boeing sản xuất, là tiêm kích đa nhiệm có thể thực hiện cả nhiệm vụ không đối không lẫn không đối đất, mang nhiều loại bom và tên lửa khác nhau.

F-35 có thể mang nhiều loại tên lửa, bao gồm các loại có khả năng tìm kiếm và phá hủy hệ thống radar nhằm “làm mù” đối phương. Các tiêm kích này cũng đang được Không quân Israel sử dụng.